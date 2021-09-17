Вибори в Держдуму — з голосами від українців: з’явилося відео, як наших співгромадян вивозять в Ростовську область

Українців везуть на вибори, щоб вони забезпечили явку і голоси для пропутінської партії

У ніч на 17 вересня жителів самопроголошених республік Донбасу почали вивозити на автобусах в Росію для того, щоб вони проголосували на виборах до Держдуми.

Відповідне відео опублікували російські ЗМІ.

На записі видно, як люди підтягуються до автобусів, що курсує в Ростовську область і назад з десятихвилинним інтервалом. Втім, натовпів з жителів окупованих територій України не спостерігається.

Раніше в мережі була інформація, що під час думських виборів з Донбасу в Ростовську область запустять 825 автобусних і 12 залізничних маршрутів для того, щоб забезпечити явку і голоси за пропутінську партію "Єдина Росія".

Відзначимо, що з цією метою напередодні виборів жителям ОРДЛО почали масово видавати російські паспорти, втім, не звичайні, а з множинними помилками і без прав на пенсії і соцвиплати. Так, за інформацією наших спецслужб, росіяни в паспортах для жителів Донбасу проставили коди неіснуючого підрозділу Міграційної служби Ростовської області. Крім того, в таких "документах" немає прописки. Ну а головне — паспорта РФ жителі Донбасу отримують, але повноправними громадянами країни-агресора, як не дивно, стати не можуть.