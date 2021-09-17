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Выборы в Госдуму - с голосами от украинцев: появилось видео, как наших сограждан вывозят в Ростовскую область

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Жителей оккупированных территорий Украины массово везут на выборы в РФ Новость обновлена 17 сентября 2021, 11:06
Жителей оккупированных территорий Украины массово везут на выборы в РФ

Украинцев везут на выборы, чтобы они обеспечили явку и голоса пропутинской партии

В ночь на 17 сентября жителей самопровозглашенных республик Донбасса начали вывозить на автобусах в Россию для того, чтобы они проголосовали на выборах в Госдуму.

Соответствующее видео опубликовали российские СМИ.

На записи видно, как люди подтягиваются к автобусам, курсирующим в Ростовскую область и обратно с десятиминутным интервалом. Впрочем, толп из жителей оккупированных территорий Украины не наблюдается. 

Ранее в сети была информация, что во время думских выборов с Донбасса в Ростовскую область запустят 825 автобусных и 12 железнодорожных маршрутов для того, чтобы обеспечить явку и голоса за пропутинскую партию "Единая Россия".

Отметим, что с этой целью накануне выборов жителям ОРДЛО начали массово выдавать российские паспорта, впрочем, не обычные, а со множественными ошибками и без прав на пенсии и соцвыплаты. Так, по информации наших спецслужб, россияне в паспортах для жителей Донбасса проставили коды несуществующего подразделения Миграционной службы Ростовской области. Кроме того, в таких "документах" нет прописки. Ну а главное — паспорта РФ жители Донбасса получают, но полноправными гражданами страны-агрессора, как ни странно, стать не могут.

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