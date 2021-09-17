У Росії стартували вибори в Держдуму - як вони будуть проходити і чим важливі для України

Голосування триватиме з 17 по 19 вересня, тобто три дні.

У Камчатському і Чукотському автономних округах Росії за місцевим часом о 8 ранку в пʼятницю, 17 вересня, (23:00 16 вересня по мск) почалося голосування у Держдуму, яке триватиме три дні.

Про це повідомляє "Комерсантъ".

Ці краї стали першими, де почалося голосування. Трохи пізніше виборні дільниці відкрили також у регіонах Далекого Сходу, Сибіру, ​​Уралу та Поволжя.

Виборчі дільниці працюватимуть з 8 ранку до 20:00 за місцевим часом. Варто відзначити, що вибори зробили триденними для запобігання поширення коронавірусу.

Цьогоріч у Росії зареєструвалися в кандидати 3812 політиків із 14 різних партій. Громадяни ж повинні обрати лише 450 представників Держдуми. 225 депутатів вибиратимуть по одномандатному округу, тобто на одну якусь місцевість лише один обранець. Решта 225 чиновників стануть представниками від політичних партій.

Також перед росіянами стоїть завдання обрати субʼєктів країни, які представлятимуть її у Мордовії, Тиві, Чечні, Хабаровському краї, Бєлгородській, Пензенській, Тверській, Тульській, Ульяновській областях).

Нагадуємо, що у вересні цього року жителям окупованих Росією українських територій почали видавати російські паспорти, які містили різні помилки та коди вигаданих служб. Оскільки сталося це якраз перед виборами у Держдуму, очевидно, що головною метою такої паспортизації було забезпечення явки українців на російських виборах. Ще раніше було відомо, що жителів Донбасу організовано вивозитимуть у Ростовську область, щоб вони віддали свій голос.

Таким чином, близько 630 жителів Донбасу уже отримали російські паспорти. Варто відзначити, що з 17 по 19 вересня включно, якраз коли проходитимуть вибори, частина українського кордону, яка знаходиться на території ОРДЛО, буде відкрита для пересування учасників голосування на виборах у Держдуму.

Таке активне залучення українців повʼязане з тим, що провал партії "Єдина Росія" стане крахом для влади Путіна. Саме тому в Кремлі активно роблять все, аби депутати від цієї партії набрали належну кількість голосів, у чому зможуть допомогти жителі окупованих територій.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що вибори в Росії можуть стати причиною загострення ситуації на Донбасі.