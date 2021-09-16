Добути голоси за всяку ціну: навіщо Кремлю підключати до виборів ОРДЛО і чим це загрожує Україні

На думку експерта, провал "Єдиної Росії" на виборах буде крахом для путінської влади, а тому Кремль піде на все заради голосів

Європейський парламент у четвер, 16 вересня, прийняв резолюцію, що закликає Європейський Союз (ЄС) не визнавати парламент Росії, якщо вибори в Держдуму, намічені на 19 вересня, будуть визнані фальсифікованими. Влада РФ знайшли спосіб, як провести незаконне голосування на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей за допомогою системи дистанційного електронного голосування (ДЕГ).

У червні секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данилов повідомив, що РФ вже роздала мешканцям тимчасово окупованих територій на Донбасі близько 630 тисяч своїх паспортів. Також відомо, що з 17 по 19 вересня включно, частина українського кордону, яка знаходиться на території ОРДЛО, буде відкрита тільки для пропуску тих, хто голосує на виборах в Держдуму РФ.

Спікер Міжнародної волонтерської спільноти "InformNapalm" Михайло Макарук розповів "Телеграфу", які цілі переслідує Росія, залучаючи ОРДЛО до виборів в Держдуму, і як можуть події розвиватися далі.

"У РФ стрімко падають рейтинги "Єдиної Росії". Потрібно шукати голоси. Видача паспортів відбувається не тільки на окупованих територіях України та Грузії, але і в Казахстані (який росіяни намагаються називати Південним Сибіром), в Придністров’ї. Це частина єдиної політики — утриматися при владі. Не хочуть у Путіна потрапити в той вихор подій, який стався у 2020 році в Білорусі. Коли президентські вибори були визнані нелегітимними", — пояснює Михайло Макарук.

За його словами, офіційна нелегітимізація влади в Росії буде для неї крахом. Тому і намагаються підтягнути будь-якими способами додаткову кількість голосів.

"Є ще й демографічна проблема, є ковід. І гостро стоїть проблема — нема кому за великим рахунком голосувати за "Єдину Росію". Партійні осередки не просто так відкривалися на окупованій частині Донбасу. Там створювали певну партійну структуру. В ОРДЛО приїжджали топові депутати, "балакучі голови", які розповідали, що "душею, думками та тілом вони — з жителями Донбасу". Все робилося за класичною схемою партійного будівництва на теренах колишнього Радянського Союзу", — зазначає спікер "InformNapalm".

Він упевнений, що РФ не буде приєднувати до себе ОРДЛО. Але небезпека в тому, що в гонитві за рейтингами російська влада може повторити грузинський, осетинський і ряд інших сценаріїв. Показати велич Росії на крові інших народів. У тому числі — українців.

"Їх так звані політтехнології недалеко відійшли від тих, що використовувалися за часів СРСР. Це може бути кров свого населення, здійснення терактів в тих же ОРДЛО, щоб сказати, що це — українські військові або спецслужби. Ми вже бачимо, що найчастіше відбуваються самообстріли з боку бойовиків. Все йде до подальшої ескалації на фронті, збільшення ударів по мирному населенню", — прогнозує Михайло Макарук.

Раніше "Телеграф" писав, що вибори в Росії можуть стати причиною загострення ситуації на Донбасі.