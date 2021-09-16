Укр

Добыть голоса любой ценой: зачем Кремлю подключать к выборам ОРДЛО и чем это грозит Украине

Автор
Андрей Питонов
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Выборы в Госдуму РФ состоятся 19 сентября
Выборы в Госдуму РФ состоятся 19 сентября

По мнению эксперта, провал "Единой России" на выборах будет крахом для путинской власти, а потому Кремль пойдет на все ради голосов

Европейский парламент в четверг, 16 сентября, принял резолюцию, призывающую Европейский Союз (ЕС) не признавать парламент России, если выборы в Госдуму, намеченные на 19 сентября, будут признаны фальсифицированными. Власти РФ нашли способ, как провести незаконное голосование на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей с помощью системы дистанционного электронного голосования (ДЕГ).

В июне секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что РФ уже раздала жителям временно оккупированных территорий на Донбассе около 630 тысяч своих паспортов. Также известно, что с 17 по 19 сентября включительно, часть украинской границы, которая находится на территории ОРДЛО, будет открыта только для пропуска голосующих на выборах в Госдуму РФ.

Спикер Международного волонтерского сообщества "InformNapalm" Михаил Макарук рассказал "Телеграфу", какие цели преследует Россия, вовлекая ОРДЛО к выборам в Госдуму, и как могут события развиваться дальше.

"В РФ стремительно падают рейтинги "Единой России". Нужно искать голоса. Выдача паспортов происходит не только на оккупированных территориях Украины и Грузии, но и в Казахстане (который россияне пытаются называть Южной Сибирью), в Приднестровье. Это часть единой политики – удержаться у власти. Не хотят у Путина попасть в тот вихрь событий, который произошел в 2020 году в Беларуси. Когда президентские выборы были признаны нелегитимными", – поясняет Михаил Макарук.

По его словам, официальная нелегитимизация власти в России будет для нее крахом. Потому и пытаются подтянуть любыми способами дополнительное количество голосов.

"Есть еще и демографическая проблема, есть ковид. И остро стоит проблема – некому толком голосовать за "Единую Россию". Партийные ячейки не просто так открывались на оккупированной части Донбасса. Там создавали определенную партийную структуру. В ОРДЛО приезжали топовые депутаты, "говорящие головы", которые рассказывали, что "душой, мыслями и телом они – с жителями Донбасса". Всё делалось по классической схеме партийного строительства на просторах бывшего Советского Союза", – отмечает спикер "InformNapalm".

Он уверен, что РФ не будет присоединять к себе ОРДЛО. Но опасность в том, что в погоне за рейтингами российские власти могут повторить грузинский, осетинский и ряд других сценариев. Показать величие России на крови других народов. В том числе – украинцев.

"Их так называемые политтехнологии недалеко отошли от тех, что использовались во времена СССР. Это может быть кровь своего населения, совершение терактов в тех же ОРДЛО, чтобы сказать, что это – украинские военные или спецслужбы. Мы уже видим, что чаще происходят самообстрелы (обстрелы контролируемой ими территории самими же "войсками" этих квазиобразований). Всё идет к дальнейшей эскалации на фронте, увеличению ударов по мирному населению", – прогнозирует Михаил Макарук.

Ранее "Телеграф" писал, что выборы в России могут стать причиной обострения ситуации на Донбассе.

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