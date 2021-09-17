В России стартовали выборы в Госдуму — как они будут проходить и чем важны для Украины

Голосование продлится с 17 по 19 сентября, то есть три дня.

В Камчатском и Чукотском автономных округах России по местному времени в 8 утра в пятницу, 17 сентября, (23:00 16 сентября по московскому времени) началось голосование в Госдуму, которое продлится три дня.

Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Эти края стали первыми, где началось голосование. Чуть позже избирательные участки открыли также в регионах Дальнего Востока, Сибири, Урала и Поволжья.

Участки будут работать с 8 утра до 20:00 по местному времени. Стоит отметить, что выборы сделали трехдневными для предотвращения распространения коронавируса.

В этом году в России зарегистрировались в кандидаты 3812 политиков из 14 различных партий. Граждане же должны выбрать только 450 представителей Госдумы. 225 депутатов будут выбирать по одномандатному округу, то есть на одну территорию — только один избранник. Остальные 225 чиновников станут представителями от политических партий.

Также перед россиянами стоит задача выбрать субъектов страны, которые будут представлять ее в Мордовии, Тыве, Чечне, Хабаровском крае, Белгородской, Пензенской, Тверской, Тульской, Ульяновской областях.

Напоминаем, что в сентябре этого года жителям оккупированных Россией украинских территорий начали выдавать российские паспорта, содержащие различные ошибки и коды вымышленных служб. Поскольку произошло это как раз перед выборами в Госдуму, очевидно, что главной целью такой паспортизации было обеспечение явки украинцев на российских выборах. Еще ранее было известно, что жителей Донбасса будут организовано вывозить в Ростовскую область, чтобы они отдали свой голос.

Таким образом, около 630 жителей Донбасса уже получили российские паспорта. Стоит отметить, что с 17 по 19 сентября включительно, как раз когда будут проходить выборы, часть украинской границы, которая находится на территории ОРДЛО, будет открыта для передвижения участников голосования на выборах в Госдуму.

Такое активное привлечение украинцев связано с тем, что провал партии "Единая Россия" станет крахом для власти Путина. Именно поэтому в Кремле активно делают все, чтобы депутаты от этой партии набрали должное количество голосов, в чем смогут помочь жители оккупированных территорий.

Ранее "Телеграф" сообщал, что выборы в России могут стать причиной обострения ситуации на Донбассе.