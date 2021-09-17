"На контролі у директора": стало відомо, як в Криму людей змушують голосувати на псевдовиборах в Держдуму РФ (фото)

Кримчан не тільки змушують голосувати на виборах в Держдуму, але і вимагають звіт

У п’ятницю, 17 вересня, в Росії проходять вибори до Держдуми, в яких використовують і українців, що живуть на тимчасово непідконтрольних територіях Криму і Донбасу.

У мережі є безліч фотографій і відео, що підтверджують порушення Росії і нелегітимність думських виборів. Більш того, багатьох українців змушують приймати в них участь і навіть звітувати про явку в спеціально створених групах.

Один з жителів окупованої Ялти поділився з "Телеграфом" фотографією смс-розсилки, судячи з якої в компаніях звітують про виконання "громадянського обов’язку" перед країною-агресором двічі в день. Людей змушують голосувати, після чого вони відразу ж повинні відписатися в спеціально створеному співтоваристві.

А в Феодосії слова просять підкріпити фотографіями: співробітники сфери освіти повинні не просто голосувати, але робити знімки в якості доказу.

Українців в Криму примушують голосувати і звітувати

Нагадаємо, що напередодні виборів жителям ОРДЛО почали масово видавати російські паспорти, втім, не звичайні, а з множинними помилками і без прав на пенсії і соцвиплати.

Також ми писали, що Україна пригрозила Росії за участь наших громадян в думських виборах.