"На контроле у директора": стало известно, как в Крыму людей заставляют голосовать на псевдовыборах в Госдуму РФ (фото)

Крымчан не только заставляют голосовать на выборах в Госдуму, но и требуют отчет

В пятницу, 17 сентября, в России проходят выборы в Госдуму, в которых используют и украинцев, живущих на временно неподконтрольных территориях Крыма и Донбасса.

В сети есть множество фотографий и видео, подтверждающих нарушения России и нелегитимность думских выборов. Более того, многих украинцев заставляют принимать в них участие и даже отчитываться о явке в специально созданных группах.

Один из жителей оккупированной Ялты поделился с "Телеграфом" фотографией смс-рассылки, судя по которой в компаниях отчитываются о выполнении "гражданского долга" перед страной-агрессором дважды в день. Людей заставляют голосовать, после чего они сразу же должны отписаться в специально созданном сообществе.

А в Феодосии слова и вовсе просят подкрепить фотографиями: сотрудники сферы образования должны не просто голосовать, но делать снимки в качестве доказательства.

Украинцев в Крыму принуждают голосовать и отчитываться

Напомним, что накануне выборов жителям ОРДЛО начали массово выдавать российские паспорта, впрочем, не обычные, а со множественными ошибками и без прав на пенсии и соцвыплаты.

Также мы писали, что Украина пригрозила России за участие наших граждан в думских выборах.