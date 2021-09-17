"На контроле у директора": стало известно, как в Крыму людей заставляют голосовать на псевдовыборах в Госдуму РФ (фото)
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Крымчан не только заставляют голосовать на выборах в Госдуму, но и требуют отчет
В пятницу, 17 сентября, в России проходят выборы в Госдуму, в которых используют и украинцев, живущих на временно неподконтрольных территориях Крыма и Донбасса.
В сети есть множество фотографий и видео, подтверждающих нарушения России и нелегитимность думских выборов. Более того, многих украинцев заставляют принимать в них участие и даже отчитываться о явке в специально созданных группах.
Один из жителей оккупированной Ялты поделился с "Телеграфом" фотографией смс-рассылки, судя по которой в компаниях отчитываются о выполнении "гражданского долга" перед страной-агрессором дважды в день. Людей заставляют голосовать, после чего они сразу же должны отписаться в специально созданном сообществе.
А в Феодосии слова и вовсе просят подкрепить фотографиями: сотрудники сферы образования должны не просто голосовать, но делать снимки в качестве доказательства.
Напомним, что накануне выборов жителям ОРДЛО начали массово выдавать российские паспорта, впрочем, не обычные, а со множественными ошибками и без прав на пенсии и соцвыплаты.
Также мы писали, что Украина пригрозила России за участие наших граждан в думских выборах.
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