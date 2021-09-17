Украина пригрозила России из-за выборов в Госдуму на Донбассе

Украина грозит РФ новыми санкциями

Украина отреагировала на то, что Россия использует украинцев на выборах в Госдуму 17 сентября. Наша страна официально выразила протест из-за выборов на территориях оккупированных Крыма и Донбасса, которые усматривает как "продолжение грубых нарушений Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

Заявление с такой формулировкой сделали в МИД.

В Украине считают, что голосование миллионов наших сограждан на выборах в Госдуму ставят под сомнение их легитимность. Помимо введения уголовной ответственности за проведение этих выборов на Донбассе и в Крыму, Украина призывает и другие страны осудить такие действия РФ и усилить давление на страну-агрессора с помощью санкций.

К слову, в РФ заявили, что явка "россиян" на думских выборах высока, как никогда.

Ранее "Телеграф" опубликовал видео, на котором видно, как жители Луганской области едут на автобусах в Ростовскую, чтобы проголосовать. Кроме того, многие благодаря массовой паспортизации РФ, которая прошла со множественными нарушениями, голосуют на российских выборах онлайн.

Напомним, что история Приднестровья до боли напоминает то, что сейчас происходит в ОРДЛО. Какие уроки может извлечь Украина из молдавской "ДНР" — в материале "Телеграфа".