"Русский мир" - это всегда нищета и разруха: в Украине указали на важный пример для Донбасса

Позволить реализовать в ОРДЛО "приднестровский" сценарий будет крайне сомнительным решением

Ситуация в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в настоящее время представляет собой вооруженный конфликт, который к тому же с начала сентября вновь обострился — и без того нередкие обстрелы позиций ВСУ боевиками стали более массовыми, противник применяет против украинских войск тяжелую артиллерию, в результате чего в рядах украинской армии практически ежедневно потери раненными или убитыми.

На этом фоне, впрочем, как и с начала конфликта, в Украине время от времени звучат голоса за то, чтобы "заморозить" конфликт. Идея в чем-то даже благородная: сторонники "заморозки" считают, что таким образом удастся прекратить вооруженное противостояние и сократить (а в идеале — вообще свести к нулю) количество жертв как среди мирного населения в зоне конфликта, так и среди военнослужащих украинской армии.

Однако у этого решения есть свои крупные "минусы" и "подводные камни", которые можно увидеть не переходя в практическую плоскость: достаточно посмотреть на подобное территориальное образование по соседству.

Так, у Украины прямо под боком уже три десятилетия есть пример подобного замороженного конфликта — непризнанная "Приднестровская Молдавская республика" (т.н. ПМР), с боями и "референдумом" при главенствующей роли России и ее войск "отколовшаяся" от Молдовы в 1991 году. Назвать вот уже 30 лет независимый (правда, не от Москвы) регион процветающим нельзя. Как сложно назвать этот регион промышленно/экономически развитым, или в принципе развитым.

По мнению главного редактора издания "Телеграф" Ярослава Жаренова, Украина может извлечь как минимум три урока из ситуации в Молдове и "ПМР".

Урок номер 1: Если Россия ввела войска — она их уже не выведет

По словам журналиста, введение на Донбасс миротворцев РФ — весьма привлекательный для Кремля сценарий. Именно под него в ОРДЛО массово выдаются российские паспорта, которые в случае чего станут предлогом для ввода регулярных войск на неподконтрольную Киеву территорий. Под эмблемами "миротворцев", само собой. Озвучиваемый Украиной план по введению международного миротворческого контингента Москву, разумеется, не устраивает.

Урок номер 2: Паспортизация — бомба замедленного действия

Выдача паспортов РФ на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса и в оккупированном Крыму позволяет формально привязать их жителей к России и окончательно оторвать от Украины, пишет главный редактор "Телеграфа". Та же история с валютой, ведь, как и Крым, ОРДЛО оказались в рублевой зоне. Все это — тоже повод при случае ввести войска для "защиты своих граждан".

Читайте также: Категория Общество Россия выдает украинцам на Донбассе "паспорта" с подвохом: что с ними не так В СБУ говорят, что украинцам выдают российские паспорта с ошибками, кодами несуществующих служб и по ним нельзя получить деньги

Урок номер 3: Там где Россия — всегда нищета и разруха

На территориях, где Россия "пришла наводить порядок" — в Абхазии, Нагорном Карабах, Южной Осетии, Приднестровье, в Донбассе, наблюдается удручающая картина.

"Бедность местного населения, неблагоприятная криминогенная обстановка, удручающий уровень социального обеспечения, отсутствие нормальной работы. В целом можно констатировать: ни будущего, ни современного настоящего в указанных пророссийских анклавах попросту нет", — пишет Ярослав Жаренов.

Инвестирует Кремль, по его словам, лишь в Крым. Но исключительно с целью создания там мощного военного плацдарма. Сами же крымчане все чаще говорят о разочаровании от "возвращения в родную гавань", или попросту от вооруженной аннексии полуострова Российской Федерацией.

Больше о происходящем в непризнанной "ПМР" читайте в материале "Приднестровье: что происходит в молдавской "ДНР" и какие уроки должна извлечь Украина".