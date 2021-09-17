"Руський мір" — це завжди злидні і розруха: в Україні вказали на важливий приклад для Донбасу

Дозволити реалізувати в ОРДЛО "придністровський" сценарій буде вкрай сумнівним рішенням

Ситуація в окремих районах Донецької та Луганської областей в даний час являє собою збройний конфлікт, який до того ж з початку вересня знову загострився — і без того часті обстріли позицій ЗСУ бойовиками стали більш масовими, противник застосовує проти українських військ важку артилерію, в результаті чого в рядах української армії практично щодня втрати пораненими або вбитими.

На цьому тлі, втім, як і з початку протистояння, в Україні час від часу лунають голоси за те, щоб "заморозити" конфлікт. Ідея в чомусь навіть благородна: прихильники "заморозки" вважають, що таким чином вдасться припинити збройне протистояння і скоротити (а в ідеалі — взагалі звести до нуля) кількість жертв як серед мирного населення в зоні конфлікту, так і серед військовослужбовців української армії.

Однак у цього рішення є свої великі "мінуси" і "підводні камені", які можна побачити не переходячи в практичну площину: досить подивитися на подібне територіальне утворення по сусідству.

Так, у України прямо під боком вже три десятиліття є приклад подібного замороженого конфлікту — невизнана "Придністровська Молдавська республіка" (т.зв. ПМР), яка з боями і "референдумом" при чільну роль Росії і її військ "відкололася" від Молдови в 1991 році. Назвати ось уже 30 років незалежний (правда, не від Москви) регіон процвітаючим не можна. Як складно назвати цей регіон промислово/економічно розвиненим, або в принципі розвиненим.

Отже, які висновки Україна може зробити, виходячи з досвіду Молдови і "ПМР"?

Урок номер 1: Якщо Росія ввела війська — вона їх вже не виведе

Один зі сценаріїв майбутнього для Донбасу, який активно просувається представниками РФ — введення російських миротворців. Фундамент уже закладений — в ОРДЛО щосили роздають паспорти РФ, а далі, під приводом захисту своїх громадян, на непідконтрольну Києву територію введуть регулярні війська з емблемами "миротворців".

Позиція України ж полягає в першочерговому виведенні з території ОРДЛО російських військ, передачі під контроль захопленої ділянки держкордону і подальшому проведенні виборів в цих районах.

Українською стороною озвучувалася також ідея введення в регіон міжнародного миротворчого контингенту, який при цьому не повинен складатися з росіян, білорусів та представників країн, тісно пов’язаних з Москвою.

Очевидно, Кремль на цей сценарій не піде.

Але тема миротворців розкриває і інші загрози.

Урок номер 2: Паспортизація — бомба уповільненої дії

Видача паспортів РФ на непідконтрольних Києву територіях Донбасу і в окупованому Криму дозволяє формально прив’язати їх жителів до Росії і остаточно відірвати від України. Аналогічна історія з валютою. Як відомо, і Крим, і ОРДЛО знаходяться в рублевій зоні. І новоспечені російські громадяни в один момент можуть стати наживкою для чергової військової провокації Кремля з подальшим відкритим введенням військ на територію України. Провокації і створення фейків Москва практикує як мінімум з часів війни з фінами 1939 року.

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Урок номер 3: Там де Росія — завжди злидні і розруха

Абхазія, Нагорний Карабах, Південна Осетія, Придністров’я, Донбас — всі ці території створювалися як буфери і дестабілізуючі чинники для територій, що за версією Кремля "відкололися". Попросту — щоб розхитувати сусідні, незалежні та суверені країни і мати важелі впливу на них. Через роки, а в деяких випадках і десятиліття, можна констатувати: інвестує Росія тільки в Крим, і то — для створення там потужного військового плацдарму, але не більше. Самі ж кримчани все частіше говорять про розчарування від "повернення в рідну гавань", або, якщо називати речі своїми іменами, від незаконної анексії півострова Російською Федерацією.

В інших же згаданих регіонах спостерігається гнітюча картина: бідність місцевого населення, несприятлива криміногенна ситуація, гнітючий рівень соціального забезпечення, відсутність нормальної роботи.

В цілому можна констатувати: ні майбутнього, ні сучасного сьогодення в зазначених проросійських анклавах просто немає.

Більше про те, що відбувається в невизнаній "ПМР" читайте в матеріал "Придністров’я: що відбувається в молдавській "ДНР" і які уроки має винести Україна".