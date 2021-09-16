Приднестровье: что происходит в молдавской "ДНР" и какие уроки должна извлечь Украина

Автор
Ярослав Жаренов
Дата публикации
Автор
94
Приднестровье часто называют "Республика Шериф" Новость обновлена 16 сентября 2021, 16:35
Приднестровье часто называют "Республика Шериф"

История Приднестровья до боли напоминает то, что сейчас происходит в ОРДЛО. Какие уроки может извлечь Украина из молдавской "ДНР" — в материале "Телеграфа"

Донбасс, как и Крым — неразрешимая проблема на карте Украины. Вот уже восьмой год политики и мировые лидеры говорят о различных сценариях будущего этих двух регионов. Кто-то свято верит в скорый распад России и возвращение "заблудившихся" регионов, а кто-то наоборот — тихо смирился и надеется на то, что "русский мир" хотя бы не продвинется дальше вглубь Украины.

Один из сценариев, который предрекают конфликту на Востоке Украины — регион превратится во второе Приднестровье. Стоит отметить, что Приднестровье — пример классического замороженного конфликта, который был создан после распада Советского Союза.

"Телеграф" решил узнать, а как обстоят дела в непризнанной республике ПМР и есть ли общие черты с тем, что происходит на Донбассе.

Что такое Приднестровье?

Если ехать из Одессы в Кишинев, то самый короткий маршрут по Google Maps составляет менее 3 часов пути. Но есть одно "но" — дорога проходит через территорию непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Де-юре регион входит в состав Молдовы, и мировое сообщество признает территориальную целостность этой страны. Де-факто же Приднестровье контролируется Россией. Там стоит российский "миротворческий контингент", также приднестровские пенсионеры получают доплаты из России, а многие из живущих на территории так называемой ПМР имеют паспорта РФ.

Приднестровье на карте
Приднестровье на карте

Приднестровский конфликт, как и другие горячие точки на просторах бывшего Союза обострился с приближением распада СССР. Ослабление роли Москвы на местах привело к усилению позиций прорумынских молдавских националистов. Левый берег Днестра (Приднестровье) расценил такое движение Кишинева как старт объединения Молдовы с Румынией. Индустриальные города левобережной Молдовы населяли преимущественно русскоязычные жители. В августе 1989 года в Тирасполе был создан Объединенный совет трудовых коллективов, который выдвинул требование введения в Молдове двух государственных языков, а затем выступил с инициативой проведения Референдума о создании Приднестровской Молдавской Советской Социалистической Республики (ПМССР). 

Летом 1991 года отцентровые силы в Союзе расправили плечи. В советских республиках искали возможности для провозглашения независимости. В июне парламент Молдавской ССР признал незаконным создание МССР, а Северную Буковину и Бессарабию — оккупированными Советским Союзом территориями Румынии. В Тирасполе же заявили, что раз создание МССР было незаконным, то и присоединение левобережья Днестра (которое ранее входило в состав Украины) также является нелегитимным. Приднестровье заявило о независимости.

Затем Молдова ввела блокаду Приднестровья, а между сторонами начались вооруженные столкновения. На территории, подконтрольной Тирасполю, размещалась 14-я армия РФ, которая техникой и вооружением, а иногда и прямым участием в боях, поддерживала Приднестровье. В Приднестровском конфликте на стороне Тирасполя участвовал небезызвестный Украине Игорь Стрелков-Гиркин (один из лидеров пророссийских боевиков на Донбассе в первые годы войны, — авт.).

21 июня 1992 года в Москве Россия и Молдова подписали соглашение о прекращении огня. Там же находился представитель так называемого Приднестровья. За время боевых действий погибли около тысячи человек с обеих сторон.

Российские войска на границе с Украиной

В соглашении 1992 года говорилось о размещении на территории Приднестровья 1700 российских миротворцев. На протяжении десятилетий через территорию Украины в Приднестровье шли эшелоны с военной техникой РФ и боеприпасами.

По состоянию на 2021 год точной информации нет. В открытых источниках говорится о 400-500 российских миротворцах. Украинские спецслужбы и военные при оценке рисков учитывают фактор Приднестровья.

"Мы понимаем, что Россия играет мышцами на границе с Украиной, — говорит высокопоставленный источник "Телеграфа" в Главном Управлении Разведки Минобороны. — Есть Донбасс, есть Крым, Приднестровье. С недавних пор усилился фактор Беларуси".

Приднестровье 2021 — республика "Шериф"

В этом году особое внимание к Приднестровью привлек футбольный клуб "Шериф", который впервые в истории вышел в групповой этап Лиги Чемпионов. Тренирует тираспольскую команду украинский тренер Юрий Вернидуб. 15 сентября "Шериф" не оставил шансов донецкому "Шахтеру", обыграв его со счетом 2:0. 

Приднестровье часто называют "Республика Шериф", подчеркивая роль одноименного холдинга в жизни левобережной Молдовы. Не только футбольный клуб, но также заправки, супермаркеты, банки и прочие отрасли экономики входят в холдинг "Шериф" и контролируются Виктором Гушаном. Он человек непубличный, но, очевидно, тесно связанный с Россией.

Украинский блогер Дмитрий Поворознюк совсем недавно ездил в Тирасполь и делал интервью с Юрием Вернидубом. В выпуске на YouTube-канале "Трендець" Поворознюк аккуратно затронул тему жизни в недореспублике, подчеркнув при этом большой объем инвестиций в футбольную инфраструктуру. 

Дмитрий допустил, что "Шериф" и его футбольные успехи являются важной витриной для политической жизни Приднестровья и представления "республики" перед лицом мировой общественности.

Цель — сбежать

Российский блогер Илья Варламов несколько месяцев назад опубликовал ролик о Приднестровье, где подробно рассмотрел жизнь в неподконтрольном Кишиневу регионе. Ключевым посылом видео было то, что Россия тратит миллионы на пенсионные надбавки жителям Приднестровья, а местная молодежь массово выезжает из квазиреспублики.

За последние три десятилетия население сократилось с почти 700 до примерно 400 тысяч человек. Выпускники школ первым делом планируют уехать на учебу — кто в Молдову, кто в Россию, а кто и в Евросоюз. Причем паспорта у местных разные — российские, молдавские, болгарские и даже украинские. 

Варламов отмечает, что жители Приднестровья, которые никогда не были в РФ (и едва ли когда-то туда попадут) получают гражданство России и голосуют на выборах. Очевидно, это голоса за Путина. Сам образ хозяина Кремля и российских миротворцев там очень пропагандирован — "спасатели", "кормильцы" и прочее. 

Зависимость Молдовы от Приднестровья

Средняя зарплата в Приднестровье — 200 долларов, пенсия — 100. Но, как это делает Кремль в подконтрольных себе анклавах вроде Абхазии и Южной Осетии, в ПМР очень дешевая коммуналка. Варламов даже рассказывает, почему. По его словам, Россия поставляет газ на территорию Приднестровья, а средства, необходимые для оплаты, вписывает в счет долга Кишиневу. И хоть власти Молдовы отказываются погашать долги, указывая, что никто о подобных поставках не просил, долг растет. По последним данным, он превысил миллиард долларов.

Но и это не самое интересное. В Приднестровье работает ГРЭС, которая превращает российский газ в электрику и… продает Молдове. При этом средства, которые получает Тирасполь, в Москву не идут, а попросту "испаряются". При такой схеме Россия за счет самих Молдаван содержит свой анклав под названием ПМР.

Уроки для Украины

Кейс Приднестровья рассмотрен, конечно, по верхам. 30-летняя история конфликта имеет немало подводных камней, но и много поучительных моментов. Президент Молдовы Майя Санду заявляла о необходимости вывода российского миротворческого контингента с территории Приднестровья. Кремль вроде и сам не против, но спешить некуда. По телевизору в любой момент можно запустить новые страшилки и напугать местных жителей очередной войной.

Урок номер 1: Если Россия ввела войска — она их уже не выведет

Не секрет, что один из сценариев будущего для Донбасса — введение российских миротворцев. Почва уже заложена — в ОРДЛО вовсю раздают паспорта РФ, а далее, под предлогом защиты своих граждан, на неподконтрольную Киеву территорию введут регулярные войска.

Украина же настаивает на выводе российских войск, передаче под контроль захваченного участка границы и на дальнейшем проведении выборов. Рассматривается также возможность введения международного миротворческого контингента, который не должен состоять из россиян, белорусов и представителей стран, тесно связанных с Кремлем. Очевидно, Москва на этот сценарий не пойдет.

Но тема миротворцев раскрывает и другие угрозы.

Урок номер 2: Паспортизация — бомба замедленного действия

Раздача паспортов на неподконтрольных Киеву территориях Крыма и Донбасса позволяет ментально и формально привязать их к РФ и окончательно оторвать от Украины. Аналогичная история с валютой. Как известно, и Крым, и Донбасс находятся в рублевой зоне. И новоиспеченные российские граждане в один момент могут стать наживкой для очередной военной провокации Кремля с последующим открытым вводом войск на территорию Украины. Провокации и создание фейков Москва практикует еще со времен войны с финнами.

Урок номер 3: Там где Россия — всегда нищета и разруха

Абхазия, Нагорный Карабах, Южная Осетия, Приднестровье, Донбасс — все эти территории создавались в качестве буфера и дестабилизирующего фактора. Попросту — чтобы расшатывать соседние страны и иметь рычаги влияния на страны из числа бывшего СССР. По большому счету, инвестирует Россия только в Крым, и то для создания там мощного военного плацдарма. Сами же крымчане все чаще разочаровываются от последствий вооруженной аннексии полуострова.

Ни будущего, ни современного настоящего в указанных пророссийских анклавах попросту нет.

Есть механизм, позволяющий ускорить процесс рассмотрения правок к законопроекту, говорит Корниенко
Политика
Законопроекты по олигархам и налогам могут рассмотреть уже на следующей неделе
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Есть механизм, позволяющий ускорить процесс рассмотрения правок к законопроекту, говорит Корниенко
Законопроекты по олигархам и налогам могут рассмотреть уже на следующей неделе
Дата публикации
Категория
Приднестровье часто называют "Республика Шериф"
Приднестровье: что происходит в молдавской "ДНР" и какие уроки должна извлечь Украина
Дата публикации
Категория
Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов
Беспомощность или холодный расчет? Почему "Слуга народа" решила сдаться без боя на выборах мэра Харькова
Дата публикации
Категория
В результате действий боевиков пострадала военная техника ВСУ
Боевики с помощью беспилотников обстреляли город Счастье: в МВД показали фото разрушений
Дата публикации
Категория
Заразиться "Дельтой" намного проще, чем другими штаммами
Начинается с насморка и боли в мышцах: симптомы "Дельта"-штамма по дням (инфографика)