Приднестровье: что происходит в молдавской "ДНР" и какие уроки должна извлечь Украина

История Приднестровья до боли напоминает то, что сейчас происходит в ОРДЛО. Какие уроки может извлечь Украина из молдавской "ДНР" — в материале "Телеграфа"

Донбасс, как и Крым — неразрешимая проблема на карте Украины. Вот уже восьмой год политики и мировые лидеры говорят о различных сценариях будущего этих двух регионов. Кто-то свято верит в скорый распад России и возвращение "заблудившихся" регионов, а кто-то наоборот — тихо смирился и надеется на то, что "русский мир" хотя бы не продвинется дальше вглубь Украины.

Один из сценариев, который предрекают конфликту на Востоке Украины — регион превратится во второе Приднестровье. Стоит отметить, что Приднестровье — пример классического замороженного конфликта, который был создан после распада Советского Союза.

"Телеграф" решил узнать, а как обстоят дела в непризнанной республике ПМР и есть ли общие черты с тем, что происходит на Донбассе.

Что такое Приднестровье?

Если ехать из Одессы в Кишинев, то самый короткий маршрут по Google Maps составляет менее 3 часов пути. Но есть одно "но" — дорога проходит через территорию непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Де-юре регион входит в состав Молдовы, и мировое сообщество признает территориальную целостность этой страны. Де-факто же Приднестровье контролируется Россией. Там стоит российский "миротворческий контингент", также приднестровские пенсионеры получают доплаты из России, а многие из живущих на территории так называемой ПМР имеют паспорта РФ.

Приднестровье на карте

Приднестровский конфликт, как и другие горячие точки на просторах бывшего Союза обострился с приближением распада СССР. Ослабление роли Москвы на местах привело к усилению позиций прорумынских молдавских националистов. Левый берег Днестра (Приднестровье) расценил такое движение Кишинева как старт объединения Молдовы с Румынией. Индустриальные города левобережной Молдовы населяли преимущественно русскоязычные жители. В августе 1989 года в Тирасполе был создан Объединенный совет трудовых коллективов, который выдвинул требование введения в Молдове двух государственных языков, а затем выступил с инициативой проведения Референдума о создании Приднестровской Молдавской Советской Социалистической Республики (ПМССР).

Летом 1991 года отцентровые силы в Союзе расправили плечи. В советских республиках искали возможности для провозглашения независимости. В июне парламент Молдавской ССР признал незаконным создание МССР, а Северную Буковину и Бессарабию — оккупированными Советским Союзом территориями Румынии. В Тирасполе же заявили, что раз создание МССР было незаконным, то и присоединение левобережья Днестра (которое ранее входило в состав Украины) также является нелегитимным. Приднестровье заявило о независимости.

Затем Молдова ввела блокаду Приднестровья, а между сторонами начались вооруженные столкновения. На территории, подконтрольной Тирасполю, размещалась 14-я армия РФ, которая техникой и вооружением, а иногда и прямым участием в боях, поддерживала Приднестровье. В Приднестровском конфликте на стороне Тирасполя участвовал небезызвестный Украине Игорь Стрелков-Гиркин (один из лидеров пророссийских боевиков на Донбассе в первые годы войны, — авт.).

21 июня 1992 года в Москве Россия и Молдова подписали соглашение о прекращении огня. Там же находился представитель так называемого Приднестровья. За время боевых действий погибли около тысячи человек с обеих сторон.

Российские войска на границе с Украиной

В соглашении 1992 года говорилось о размещении на территории Приднестровья 1700 российских миротворцев. На протяжении десятилетий через территорию Украины в Приднестровье шли эшелоны с военной техникой РФ и боеприпасами.

По состоянию на 2021 год точной информации нет. В открытых источниках говорится о 400-500 российских миротворцах. Украинские спецслужбы и военные при оценке рисков учитывают фактор Приднестровья.

"Мы понимаем, что Россия играет мышцами на границе с Украиной, — говорит высокопоставленный источник "Телеграфа" в Главном Управлении Разведки Минобороны. — Есть Донбасс, есть Крым, Приднестровье. С недавних пор усилился фактор Беларуси".

Приднестровье 2021 — республика "Шериф"

В этом году особое внимание к Приднестровью привлек футбольный клуб "Шериф", который впервые в истории вышел в групповой этап Лиги Чемпионов. Тренирует тираспольскую команду украинский тренер Юрий Вернидуб. 15 сентября "Шериф" не оставил шансов донецкому "Шахтеру", обыграв его со счетом 2:0.

Приднестровье часто называют "Республика Шериф", подчеркивая роль одноименного холдинга в жизни левобережной Молдовы. Не только футбольный клуб, но также заправки, супермаркеты, банки и прочие отрасли экономики входят в холдинг "Шериф" и контролируются Виктором Гушаном. Он человек непубличный, но, очевидно, тесно связанный с Россией.

Украинский блогер Дмитрий Поворознюк совсем недавно ездил в Тирасполь и делал интервью с Юрием Вернидубом. В выпуске на YouTube-канале "Трендець" Поворознюк аккуратно затронул тему жизни в недореспублике, подчеркнув при этом большой объем инвестиций в футбольную инфраструктуру.

Дмитрий допустил, что "Шериф" и его футбольные успехи являются важной витриной для политической жизни Приднестровья и представления "республики" перед лицом мировой общественности.

Цель — сбежать

Российский блогер Илья Варламов несколько месяцев назад опубликовал ролик о Приднестровье, где подробно рассмотрел жизнь в неподконтрольном Кишиневу регионе. Ключевым посылом видео было то, что Россия тратит миллионы на пенсионные надбавки жителям Приднестровья, а местная молодежь массово выезжает из квазиреспублики.

За последние три десятилетия население сократилось с почти 700 до примерно 400 тысяч человек. Выпускники школ первым делом планируют уехать на учебу — кто в Молдову, кто в Россию, а кто и в Евросоюз. Причем паспорта у местных разные — российские, молдавские, болгарские и даже украинские.

Варламов отмечает, что жители Приднестровья, которые никогда не были в РФ (и едва ли когда-то туда попадут) получают гражданство России и голосуют на выборах. Очевидно, это голоса за Путина. Сам образ хозяина Кремля и российских миротворцев там очень пропагандирован — "спасатели", "кормильцы" и прочее.

Зависимость Молдовы от Приднестровья

Средняя зарплата в Приднестровье — 200 долларов, пенсия — 100. Но, как это делает Кремль в подконтрольных себе анклавах вроде Абхазии и Южной Осетии, в ПМР очень дешевая коммуналка. Варламов даже рассказывает, почему. По его словам, Россия поставляет газ на территорию Приднестровья, а средства, необходимые для оплаты, вписывает в счет долга Кишиневу. И хоть власти Молдовы отказываются погашать долги, указывая, что никто о подобных поставках не просил, долг растет. По последним данным, он превысил миллиард долларов.

Но и это не самое интересное. В Приднестровье работает ГРЭС, которая превращает российский газ в электрику и… продает Молдове. При этом средства, которые получает Тирасполь, в Москву не идут, а попросту "испаряются". При такой схеме Россия за счет самих Молдаван содержит свой анклав под названием ПМР.

Уроки для Украины

Кейс Приднестровья рассмотрен, конечно, по верхам. 30-летняя история конфликта имеет немало подводных камней, но и много поучительных моментов. Президент Молдовы Майя Санду заявляла о необходимости вывода российского миротворческого контингента с территории Приднестровья. Кремль вроде и сам не против, но спешить некуда. По телевизору в любой момент можно запустить новые страшилки и напугать местных жителей очередной войной.

Урок номер 1: Если Россия ввела войска — она их уже не выведет

Не секрет, что один из сценариев будущего для Донбасса — введение российских миротворцев. Почва уже заложена — в ОРДЛО вовсю раздают паспорта РФ, а далее, под предлогом защиты своих граждан, на неподконтрольную Киеву территорию введут регулярные войска.

Украина же настаивает на выводе российских войск, передаче под контроль захваченного участка границы и на дальнейшем проведении выборов. Рассматривается также возможность введения международного миротворческого контингента, который не должен состоять из россиян, белорусов и представителей стран, тесно связанных с Кремлем. Очевидно, Москва на этот сценарий не пойдет.

Но тема миротворцев раскрывает и другие угрозы.

Урок номер 2: Паспортизация — бомба замедленного действия

Раздача паспортов на неподконтрольных Киеву территориях Крыма и Донбасса позволяет ментально и формально привязать их к РФ и окончательно оторвать от Украины. Аналогичная история с валютой. Как известно, и Крым, и Донбасс находятся в рублевой зоне. И новоиспеченные российские граждане в один момент могут стать наживкой для очередной военной провокации Кремля с последующим открытым вводом войск на территорию Украины. Провокации и создание фейков Москва практикует еще со времен войны с финнами.

Урок номер 3: Там где Россия — всегда нищета и разруха

Абхазия, Нагорный Карабах, Южная Осетия, Приднестровье, Донбасс — все эти территории создавались в качестве буфера и дестабилизирующего фактора. Попросту — чтобы расшатывать соседние страны и иметь рычаги влияния на страны из числа бывшего СССР. По большому счету, инвестирует Россия только в Крым, и то для создания там мощного военного плацдарма. Сами же крымчане все чаще разочаровываются от последствий вооруженной аннексии полуострова.

Ни будущего, ни современного настоящего в указанных пророссийских анклавах попросту нет.