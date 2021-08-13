Чем Украина может ответить на российскую паспортизацию Донбасса?

В недавнем эссе президента России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" не было ничего нового, но оно послужило пугающим напоминанием о том, что Россия остается принципиальным противником украинской государственности.

Недавняя статья на сайте "Atlantic Council" рассказывает о перспективах развития этого процесса раздачи паспортов жителям оккупированных территорий и о том, что Украина может и должна этому противопоставить. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

Аргументы, изложенные в статье Путина, проясняют, что семилетняя необъявленная война между двумя странами, вероятно, будет продолжаться бесконечно, а также подчеркивают имперские цели, определяющие стратегию России в отношении Украины.

В последние годы усилия Кремля по подрыву суверенитета Украины расширились и включают распространение российских паспортов в районах восточной Украины, которые в настоящее время оккупированы ставленниками Москвы. Украинские власти и международное сообщество все еще пытаются эффективно противостоять российской политике паспортизации.

В апреле 2019 года Путин подписал указ об упрощении правил получения гражданства для украинских граждан на оккупированной Россией восточной Украине. В мае 2021 года правительство России заявило, что в результате указа 2019 года выдало украинцам более полумиллиона паспортов. Сообщается, что к концу 2021 года российские власти планируют раздать миллион паспортов.

Считается, что многие украинцы, получившие российские паспорта с 2019 года, сделали это под давлением оккупационных властей или с целью найти работу в России. Эту реальность недавно затронул президент Украины Владимир Зеленский, который в интервью 5 августа прокомментировал, что этот вопрос требует осторожного подхода, поскольку многие из тех, кто принял российские паспорта, оказались в "безвыходной ситуации" и "не имели выбора".

В политике Кремля по распространению паспортов на востоке Украины нет ничего нового. Москва ранее аналогичным образом использовала российские паспорта для усиления своего контроля над оккупированными регионами Грузии и Молдовы. Варшавский институт сообщил, что к 2008 году 90% населения Южной Осетии и 85% абхазов получили российское гражданство. Между тем, по оценкам, около 250 тыс из 500 тыс человек, проживающих в отколовшемся Приднестровье от Молдовы, имеют российское гражданство.

Международному сообществу пока не удалось помешать Москве использовать российские паспорта в качестве инструмента внешней политики для подрыва суверенитета независимых стран на территории бывшего СССР. Это способствовало продолжающейся дестабилизации региона и подготовило почву для российско-грузинской войны в августе 2008 года. Не менее опасны долгосрочные последствия для Украины.

Позиция Украины и ее международных партнеров в отношении указа России от 2019 года до сих пор была относительно простой: Украина, Европейский Союз, США и Канада не признают российские паспорта, выданные украинским гражданам, поскольку действия России в этом отношении явно угрожают территориальной целостность и национальная безопасность Украины. Нет никаких иллюзий по поводу желания Москвы узаконить свое военное присутствие на востоке Украины, заявляя о "защите" российских граждан.

Несмотря на эту, казалось бы, однозначную позицию, западные партнеры Украины не вводили санкции против России за выдачу российских паспортов на оккупированной восточной Украине. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба недавно заявил, что союзники Украины ошиблись, если не отреагировали должным образом на политику России в отношении паспортов в 2019 году. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что российская паспортизация на востоке Украины потенциально может вызвать пересмотр Минских соглашений.

В июле 2021 года в украинском парламенте был зарегистрирован законопроект о раздаче российских паспортов в оккупированных регионах Украины. Согласно законопроекту, любой, кто добровольно получил российское гражданство, может автоматически потерять украинское гражданство. Критики этого предложенного законопроекта заклеймили его как популистский ответ, который не является конструктивным и может излишне усложнить собственную политику Украины в отношении гражданства. Как отметил Президент Зеленский, на практике также может быть сложно установить "добровольный" статус индивидуальных заявлений на получение паспорта.

Если автоматическое лишение тех, кто получил российские паспорта украинского гражданства проблематично, какие меры будут наиболее эффективно противодействовать стремлению Москвы превратить Восточную Украину в последний паспортный протекторат России?

Украина и ее международные партнеры, безусловно, должны продолжить и, возможно, усилить нынешнюю политику непризнания российских паспортов, выданных украинским гражданам в соответствии с указом Путина от 2019 года. Украинские власти должны также контролировать логистику выдачи паспортов, чтобы быть уверенным, что международное сообщество в курсе любых изменений, касающихся российских государственных органов, участвующих в реализации политики Кремля по паспортизации в Украине.

Украине следует попытаться ввести новые санкции и расширить существующие меры против российских чиновников и связанных с ними агентств, участвующих в выдаче паспортов на востоке Украины. На первый взгляд, эффективность таких санкций может показаться сомнительной, учитывая ограниченное влияние Украины на высокопоставленных российских чиновников. Однако, введя санкции, Украина недвусмысленно продемонстрирует готовность решать этот вопрос на международном уровне. Попавшие под санкции лица могут понести ущерб репутации и экономические потери, включая трудности при ведении бизнеса в третьих странах. Важно отметить, что санкции со стороны Украины также побудили бы международных партнеров страны принять аналогичные меры.

Помимо прямых санкций, есть и другие возможности увеличить издержки агрессивной паспортной политики Путина. Например, проблема с паспортом может сыграть ключевую роль в предотвращении международного признания предстоящих в России парламентских выборов в сентябре 2021 года. Учитывая, что большое количество граждан Украины в оккупированном Крыму и на востоке Украины намерено незаконно участвовать в голосовании, у международного сообщества будет хорошее основание хотя бы частично отклонить результаты выборов как нелегитимные. Отказ признать голосование в российском парламенте станет мощным сигналом о международных последствиях паспортизации.

В конечном счете, наиболее эффективный способ противостоять агрессии с российскими паспортами - это поддержка дальнейшей евроатлантической интеграции Украины, Грузии и Молдовы. Подобная поддержка Эстонии, Латвии и Литвы помогла трем прибалтийским странам стать членами ЕС и НАТО, что значительно укрепило их защиту от враждебной российской паспортной политики.

Ранее "Телеграф" писал о том, что 40 друзей Украины в Киеве на "Крымской платформе" подпишут открытую декларацию.