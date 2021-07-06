Опасность сразу на трех направлениях: генерал рассказал, когда Путин может решить наступать на Украину

Россия накаляет ситуацию вокруг Украины. Причем со всех сторон. На востоке гремит донбасский фронт. В понедельник, 5 июля, в результате нарушения вооруженными формированиями Российской Федерации режима прекращения огня на Донбассе и обстрела позиций Вооруженных сил Украины, один украинский воин погиб, ещё трое получили ранения.

На юге во время военных учений Sea Breeze-2021, которые проводит Украина вместе с международными партнерами, российские военные параллельно устроили маневры своей авиации над Черным морем.

На севере, где у нас более тысячи километров границы с Беларусью, тоже неспокойно. Ситуацию раскачивает самопровозглашённый президент Республики Беларусь – Александр Лукашенко, попавший в зависимость от РФ. Недавно он обвинил Украину в поставках оружия в РБ и приказал пограничникам перекрыть украино-белорусскую границу.

Безопасностную ситуацию и возможность эскалации проанализировал для "Телеграфа" генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

"Несмотря на попытки обострения со стороны РФ, в Черном море продолжаются учения ВМС Украины совместно с американским флотом и участием более 30 кораблей со всего мира. Это важно с точки зрения военной составляющей: отрабатываются вопросы управления, взаимодействия. Не только на море, но и в воздухе, на суше. Задействованы корабли, летательные аппараты, подводные силы, спецструктуры вооруженных сил различных стран. Россия устраивает всяческие провокации, даже хотела запретить эти учения, представляя себя как хозяйку Черного и Азовского морей. Но этого не удалось, во многом благодаря действиям Украины и ее союзников. Однако на юге явно неспокойно", – отмечает Игорь Романенко.

С севера, напоминает он, ситуацию обострилась стараниями Лукашенко.

"Самопровозглашенный президента Беларуси еще 2 июля заявил о закрытии границ с Украиной, а это более тысячи километров, обвиняя нашу страну в поставках вооружения и всех смертных грехах. Понятно, что Лукашенко и его клика в агонии. Кстати, по данным наших пограничников, кордон пока не закрыт. Но север стал для нас потенциально опасным направлением", – уверен генерал.

Не лучше, по его словам, ситуация на востоке, со стороны ОРДЛО.

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"С точки зрения Путина, Украине нужно постоянно пускать кровь. Чтобы мы понимали, насколько зависим от этой войны и воздействия РФ на ситуацию, – поясняет Игорь Романенко. – Режим более эффективной тишины, по мнению Кремля, нет смысла вводить. Хоть Кремль может легко приостановить стрельбу, а то и вовсе остановить. Но этого не делается. Зато осуществляется постоянное военно-политическое давление с востока. И продолжается процесс паспортизации. Тем самым готовится вариант, когда при необходимости, РФ сможет "защищать своих граждан" на этой территории. Старый прием, пусть и новая реализации. Кстати, в первую очередь паспорта раздаются военным, которые входят в структуры 1 и 2 Армейских корпусов, относящихся к 8-й армии РФ".

Несмотря на то, что Россия накаляет ситуацию на всех украинских границах, за исключением разве что западной, генерал не думает, что Путин решится на полномасштабные боевые действия. В июле – так точно.

"У него, конечно, есть большой соблазн организовать в августе новый Иловайск во время проведения парада и празднования ко Дню Независимости Украины. Но пока Путин не принял решение на использование силы. Держит ситуацию на паузе. Впереди – встречи Зеленского с Меркель, с Байденом. По их итогам возможно решение о встрече или не встрече Путина с Зеленским. Вот после всего этого Кремль и может принять решение об обострении боевых действий на востоке нашей страны – или и вовсе о доведении ситуации до уровня локальной войны. Причем с любой из трех сторон – север, восток или юг. Или в комбинации, или одновременно. Силы у РФ на это есть, – отмечает Игорь Романенко. – Но есть и понимание возможных последствий. Хоть Путин и говорит, что не боится Третьей мировой войны, это не значит, что он готов подрубить сук, на котором сидит. Рейтинг его внутри государства и так упал до 15%, есть большой соблазн организовать маленькую победоносную войну. Но легкой прогулки, как было в Крыму в 2014-м, точно не будет. Потому Путин в раздумьях".

Если всё же хозяин Кремля решится на эскалацию, это произойдет в конце лета либо в начале осени, прогнозирует генерал.

"Сентябрь – это не только выборы в российскую Госдуму, но и совместные российско-белорусские военные учение "Запад-2021" в Беларуси. Под видом их проведения РФ может нарастить силы дополнительно, кроме 100 тысячной группировки у нашей границы, – предупреждает Игорь Романенко. – И тогда определяться по складывающейся ситуации – ничего не предпринимать, обострять ситуацию или и вовсе доводить ее до уровня локальной войны".

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