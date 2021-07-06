Скачать
Вторник, 06.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
По всей Украине водители не могут получить права или документы на машину: за это им грозит штраф
По всей Украине водители не могут получить права или документы на машину: за это им грозит штраф
Опасно ли использовать мобильный телефон во время грозы? Ответ ученого-физика
Опасно ли использовать мобильный телефон во время грозы? Ответ ученого-физика
Украину просто поставят перед фактом: почему транзит российского газа через нашу ГТС может прекратиться уже до конца этого года
Украину просто поставят перед фактом: почему транзит российского газа через нашу ГТС может прекратиться уже до конца этого года
В России нашли обломки самолета Ан-26: первое фото с места ЧП
В России нашли обломки самолета Ан-26: первое фото с места ЧП

Опасность сразу на трех направлениях: генерал рассказал, когда Путин может решить наступать на Украину

Опасность сразу на трех направлениях: генерал рассказал, когда Путин может решить наступать на Украину
Обновлено 14:46 Сегодня Телеграф

Россия накаляет ситуацию вокруг Украины. Причем со всех сторон. На востоке гремит донбасский фронт. В понедельник, 5 июля, в результате нарушения вооруженными формированиями Российской Федерации режима прекращения огня на Донбассе и обстрела позиций Вооруженных сил Украины, один украинский воин погиб, ещё трое получили ранения.

На юге во время военных учений Sea Breeze-2021, которые проводит Украина вместе с международными партнерами, российские военные параллельно устроили маневры своей авиации над Черным морем.

На севере, где у нас более тысячи километров границы с Беларусью, тоже неспокойно. Ситуацию раскачивает самопровозглашённый президент Республики Беларусь – Александр Лукашенко, попавший в зависимость от РФ. Недавно он обвинил Украину в поставках оружия в РБ и приказал пограничникам перекрыть украино-белорусскую границу.

Безопасностную ситуацию и возможность эскалации проанализировал для "Телеграфа" генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

"Несмотря на попытки обострения со стороны РФ, в Черном море продолжаются учения ВМС Украины совместно с американским флотом и участием более 30 кораблей со всего мира. Это важно с точки зрения военной составляющей: отрабатываются вопросы управления, взаимодействия. Не только на море, но и в воздухе, на суше. Задействованы корабли, летательные аппараты, подводные силы, спецструктуры вооруженных сил различных стран. Россия устраивает всяческие провокации, даже хотела запретить эти учения, представляя себя как хозяйку Черного и Азовского морей. Но этого не удалось, во многом благодаря действиям Украины и ее союзников. Однако на юге явно неспокойно", – отмечает Игорь Романенко.

С севера, напоминает он, ситуацию обострилась стараниями Лукашенко.

"Самопровозглашенный президента Беларуси еще 2 июля заявил о закрытии границ с Украиной, а это более тысячи километров, обвиняя нашу страну в поставках вооружения и всех смертных грехах. Понятно, что Лукашенко и его клика в агонии. Кстати, по данным наших пограничников, кордон пока не закрыт. Но север стал для нас потенциально опасным направлением", – уверен генерал.

Генерал Игорь Романенко о существующих военных рисках для Украины

Не лучше, по его словам, ситуация на востоке, со стороны ОРДЛО.
.
"С точки зрения Путина, Украине нужно постоянно пускать кровь. Чтобы мы понимали, насколько зависим от этой войны и воздействия РФ на ситуацию, – поясняет Игорь Романенко. – Режим более эффективной тишины, по мнению Кремля, нет смысла вводить. Хоть Кремль может легко приостановить стрельбу, а то и вовсе остановить. Но этого не делается. Зато осуществляется постоянное военно-политическое давление с востока. И продолжается процесс паспортизации. Тем самым готовится вариант, когда при необходимости, РФ сможет "защищать своих граждан" на этой территории. Старый прием, пусть и новая реализации. Кстати, в первую очередь паспорта раздаются военным, которые входят в структуры 1 и 2 Армейских корпусов, относящихся к 8-й армии РФ".

Несмотря на то, что Россия накаляет ситуацию на всех украинских границах, за исключением разве что западной, генерал не думает, что Путин решится на полномасштабные боевые действия. В июле – так точно.

"У него, конечно, есть большой соблазн организовать в августе новый Иловайск во время проведения парада и празднования ко Дню Независимости Украины. Но пока Путин не принял решение на использование силы. Держит ситуацию на паузе. Впереди – встречи Зеленского с Меркель, с Байденом. По их итогам возможно решение о встрече или не встрече Путина с Зеленским. Вот после всего этого Кремль и может принять решение об обострении боевых действий на востоке нашей страны – или и вовсе о доведении ситуации до уровня локальной войны. Причем с любой из трех сторон – север, восток или юг. Или в комбинации, или одновременно. Силы у РФ на это есть, – отмечает Игорь Романенко. – Но есть и понимание возможных последствий. Хоть Путин и говорит, что не боится Третьей мировой войны, это не значит, что он готов подрубить сук, на котором сидит. Рейтинг его внутри государства и так упал до 15%, есть большой соблазн организовать маленькую победоносную войну. Но легкой прогулки, как было в Крыму в 2014-м, точно не будет. Потому Путин в раздумьях".

Если всё же хозяин Кремля решится на эскалацию, это произойдет в конце лета либо в начале осени, прогнозирует генерал.

"Сентябрь – это не только выборы в российскую Госдуму, но и совместные российско-белорусские военные учение "Запад-2021" в Беларуси. Под видом их проведения РФ может нарастить силы дополнительно, кроме 100 тысячной группировки у нашей границы, – предупреждает Игорь Романенко. – И тогда определяться по складывающейся ситуации – ничего не предпринимать, обострять ситуацию или и вовсе доводить ее до уровня локальной войны".

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Николай Маломуж рассказал "Телеграфу", как нашей стране, зажатой между Западом и Россией, выжать максимум в нынешних условиях.

Руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко пояснил "Телеграфу", чего добивается российский президент Владимир Путин, утвердив стратегию национальной безопасности, которой предусмотрено "укрепление братских связей" с украинцами и белорусами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
Просмотры: 176

Все по теме:

Украина, Беларусь, Донбасс, агрессия РФ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Потасовка в метро Киева: здоровый мужик шлепнул девушку пониже спины и получил от нее и ее подруг (видео)
02 "Это фрик, а не исполнительница": Валерий Меладзе сравнил Олю Полякову с Сергеем Зверевым
03 Жена Малиновского высказалась о конфликте мужа с Шевченко
04 "Сильно пригорело?": Оля Полякова отреагировала на критику Меладзе в свой адрес
05 Россия может остаться без настоящего шампанского: скандал с законом Путина получил продолжение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Опасность сразу на трех направлениях: генерал рассказал, когда Путин может решить наступать на Украину
Опасность сразу на трех направлениях: генерал рассказал, когда Путин может решить наступать на Украину
Коронавирус забрал жизни более 4 млн человек, почти 185 млн заразились
Коронавирус забрал жизни более 4 млн человек, почти 185 млн заразились
Большинство православных в Украине причисляют себя к ПЦУ и симпатизируют ее предстоятелю Епифанию - опрос
Большинство православных в Украине причисляют себя к ПЦУ и симпатизируют ее предстоятелю Епифанию - опрос
Почему молодежь в Китае не стремится упорно работать?
Почему молодежь в Китае не стремится упорно работать?
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь