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Между Западом и Россией: разведчик рассказал, как Украине выжать максимум в нынешних условиях

Между Западом и Россией: разведчик рассказал, как Украине выжать максимум в нынешних условиях
06:47 Сегодня Телеграф

Почему Путин использует кнут и пряник касательно Украины, "сдает" ли нас Запад, в чём важность глобальных переговоров, в том числе с участием России? Об этом и не только "Телеграф" побеседовал с генералом армии Украины, экс-главой Внешней разведки Николаем Маломужем.

- Николай Григорьевич, как расцениваете то, что президент РФ Владимир Путин утвердил стратегию национальной безопасности, которой предусмотрено "укрепление братских связей" с украинцами и белорусами?

– Путин неспроста уже не только выступает с соответствующими заявлениями, но и подписывает определенные документы, даже готовит статью в тему. Рисует свое видение будущего Украины и других стран. На фоне заявлений об усилении военной составляющей, пытается формировать гуманитарные позиции. Такие себе кнут и пряник. Мол, мы готовы сотрудничать с Украиной, народ которой, как и народ Беларуси, обозначен в подписанной Путиным стратегии, как "братский". Готовы работать на интеграцию. Подобной подоплекой Путин пытается снять с себя обвинения в агрессии против Украины, при этом вернув экономическое, политическое, гуманитарное, военное влияние на нашу страну.

- Заявления Меркель и Макрона о необходимости договариваться с Путиным, попытки Байдена сделать то же самое. Что происходит?

– Похоже, в РФ не исключают возможности договориться с представителями коллективного Запада, прежде всего США, чтобы те более сдержанно относились к российско-украинскому конфликту. И не поддерживали Украину в военной составляющей, в том числе в ракурсе боевых действий на Донбассе.

Видно, что в данный момент Штаты не готовы к активным военным действиям против РФ. Как и НАТО, и ЕС. Понимая это, Россия продолжает делать всё, чтобы внести раздор в те или иные позиции между странами Евросоюза, между ЕС и США по ряду вопросов, включая украинский.

С Германией, Францией, Италией, Австрией у РФ довольно тесные связи, в том числе экономические, включая энергетические (тот же "Северный поток-2"). Не всем это нравится, особенно в Восточной Европе. И используя эти расхождения позиций, Кремль работает на ослабление единства блока НАТО, стран ЕС. Параллельно расширяя свое экономическое, энергетическое влияние на те или иные страны.

- Чего Путин добивается от коллективного Запада по "украинскому кейсу"?

- Как минимум, снятия с повестки дня вопроса вступления Украины в НАТО, а также - вероятности размещения на нашей территории иностранных военных контингентов. И пока ему достаточно успешно удается блокировать евроатлантическую интеграцию нашей страны. Он обозначил, что это - "красная линия". И наряду с демонстрацией силы пускает в ход экономические, дипломатические рычаги, выстраивая неофициальные договоренности между РФ и рядом стран ЕС, США.

Николай Маломуж

Это не выглядит, будто Запад "сдает" Украину. Но нас и не особо активно поддерживают теми же военными средствами. Да и финансами помогают всё меньше. И это - ошибка наших западных союзников. Если бы были глобальные вливания в экономику, в новые технологии, передовые производства – в Украине был бы рост экономики. А это – важный фактор для оккупированных Донбасса и Крыма, чтобы они стремились вернуться домой. А так - ситуация сложная, многие продаются российской пропаганде, что в Украине делать нечего, ситуация тут катастрофическая. Между тем, на фоне роста экономики мы получили бы и рост военной составляющей. Западные союзники вкладывали бы в глобальный бизнес, расположенный, в том числе, в нашей стране. И у них появилась бы заинтересованность защищать Украину. Сейчас, увы, этого нет.

- Как сделать Запад более заинтересованным в урегулировании конфликта между Украиной и Россией?

- У Запада есть определенные интересы к Украине как к форпосту на востоке Европу, мешающему продвижению России на Запад. Наша страна фактически сдерживает возможность глобальной конфронтации на уровне РФ - НАТО. Мы в некоторой степени являемся буферной зоной, которую активно используют Европа, США, НАТО. Нам важно быть реально субъектными. А для этого нужно стать мощными игроками.

- Могут ли этому поспособствовать визиты Зеленского в Германию, США, намеченные на июль?

- Лишь при условии, что повестка дня накануне этих визитов будет готовиться с учетом глобальных интересов. Не только Украины.

Германия – это не только "Северный поток-2". Не следует, условно говоря, выпрашивать: давайте где-то притормозим, дайте нам некие преференции. Это тактические вопросы. А нам нужно ставить вопрос более жестко, глобально, стратегически. Нужно доказательно показать влияние РФ на ЕС по газовой тематике, нефти, электроэнергии. Задеть вопросы глобальной безопасности, очертить возможные сценарии глобальной конфронтации, в результате которой Европа может серьезно пострадать. Должны быть аргументы, почему Германии и в целом ЕС следует сблизить позиции с Украиной. Показать, что у нас есть общие интересы, а также общая угроза – та же РФ. И речь не только о военной угрозе, но и об энергетической.

При этом нужно совместно размышлять над альтернативными энергетическими проектами. И над тем, как нам могут помочь западные партнеры, которые (как та же Германия) не хотят предоставлять нам оружие. Но ведь можно помочь укрепить оборонные предприятия Украины. Передать нам технологии, инвестировать в крупный бизнес Украины, в наши промпредприятия. В том числе - с участием германских больших корпораций.
Нужно поднимать вопрос конструктивных, мощных экономических отношений. С серьезными проектами, которые будут создавать условия для украино-европейской кооперации в плане экономики и возможных угроз. Сильная Украина – это сильная позиция Европы на восточных рубежах. То, что мы находимся между ЕС и РФ нужно эффективно использовать.

- Тему глобальных переговоров стоит затрагивать и во время возможного визита Зеленского в США?

- Безусловно! Лишь в процессе так называемых "больших переговоров", с участием Украины, представителей ЕС, США, РФ мы сможем выйти на разрешение конфликта. Причем не только нашего. Но если говорить о ситуации на Донбассе, инициатива должна исходить от Украины, причем с четкими предложениями и жесткими аргументами. В том числе в ракурсе того – почему это может быть интересно Путину. То же реальное снятие напряжения на Донбассе, отработка международных механизмов по его возврату Украине – с перекрытием границ международных контингентом, нахождение на тех территориях высоких групп международного уровня, четкий механизм демилитаризации, восстановления. А уж затем - решение вопросов выборов и так далее. Но чтобы это сработало, Россия должна быть заинтересована.

И тут - большое поле для работы. Должны быть задействованы профессионалы высокого уровня, понимающие, какие темы будут интересны в рамках безопасности, экономики и так далее ЕС, РФ. Какая может быть роль в этой теме тех же США, Турции, Китая? У каждого из этих крупных игроков есть свое видение ситуации.

Имея формат возможных сценариев и возможных интересов не только Украины, но Европы, РФ, третьих стран, мы можем выстраивать и план наших действий. Но должной команды профессионалов пока нет. Потому наши аргументы звучат как тезисы и призывы. А должны быть четко отработанные программы и заинтересованность для каждого участника. Так можно выйти не только на локальную модель укрепления экономики и безопасности, но и на формирование новой системы ценностей в рамках глобальной безопасности, мирного процесса всепланетного масштаба.

Ранее эксперты рассказали "Телеграфу", что ожидает президента Украины на больших встречах в Вашингтоне и Берлине.

Ожиданиями от визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Белый дом с "Телеграфом" поделился Владимир Дубовик – директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Все по теме:

Германия, Украина, Ангела Меркель, США, Россия, Владимир Путин, Джо Байден, Владимир Зеленский.
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