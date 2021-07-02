Ожидания от визита Меркель в Белый дом: пойдет ли Байден на обострение с ЕС и на что рассчитывать Украине

Канцлер Германии Ангела Меркель посетит США, где встретится с президентом Джо Байденом в Белом доме. Это произойдет 15 июля. Чего ожидать от этого визита? Какие вопросы будут обсуждаться? Как это коснется Украины?

Своим мнением с "Телеграфом" поделился Владимир Дубовик – директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова.

"Я думаю, что украинский вопрос не будет одним из главных, но его однозначно затронут в разговоре Байдена и Меркель, – отмечает Владимир Дубовик. – Визит скорее символический. Встречаются два лидера западного, свободного мира. Меркель давно пребывает в этой роли, которая обычно зарезервирована и за президентом США. Но за четыре года президентства Трампа, по мнению ряда экспертов, кресло лидера свободного мира переместилось из Вашингтона в Берлин. И какое-то время его занимала лишь Меркель. Сейчас в Белом доме человек, который верит в те же идеалы, ценности и принципы, что и канцлер Германии. По сути, это встреча двух центров силы – самой влиятельной державы в мире (США) и в Европе (Германия)".

Главная символичность этой встречи, по мнению эксперта, в том, что Меркель-канцлер, которая в этой должности встретиться уже с четвертым президентом США, прощается с американским политическим истеблишментом. И скорее всего, Байден ее поблагодарит за принципиальную позицию по ряду вопросов, за поддержку Штатов по ряду важных направлений, в том числе в сфере безопасности.

"Непосредственно же на встрече будут обсуждаться вопросы борьбы с ковидом, который остается угрозой, – уверен Владимир Дубовик. – Однозначно затронут проблемы глобального климата. И Вашингтон, и Берлин серьезно относятся к этому. В годы президентства Трампа одним из главных минусов для немецкого общества, для общеевропейской публики, было то, что он игнорировал вопросы, связанные с климатическими изменениями. Сейчас в Белом доме – другой президент, который много внимания уделяет этой проблеме, уже организовал климатический онлайн-саммит, назначил специальный представитель президента США по вопросам климата – бывшего госсекретаря Джона Керри".

Что касается Украины, то позиция Берлина и Вашингтона здесь достаточно согласована, считает эксперт. Правда, не всегда это нам в плюс.

"В свое время мы, мягко говоря, расстроились, когда Меркель, по сути, убедила Обаму не давать Украине летальное оружие. Хоть в его администрации было много людей, которые рекомендовали это сделать, – отмечает Владимир Дубовик. – Близость Вашингтона и европейских традиционных союзников (а Германия является как раз таким) может быть плюсом – когда координируются действия против РФ, санкции и так далее. Но может быть и минусом – когда европейцы со своей более миролюбивой, мягкой позицией по отношению к Москве, могут повлиять на Вашингтон. Впрочем, вряд ли Байден будет менять позицию после встречи с Меркель. США еще при Трампе начали предоставлять Украине летальное оружие. Администрация Байдена поддерживает такой подход. И Германия, которая, как известно, нам такое оружие не дает, не сможет как-то повлиять на американскую линию".

Конечно, затронут Байден и Меркель тему "Северного потока-2". Но тут особо нам надеяться не на что, предупреждает директор Центра международных исследований.

"Вопрос принципиально решен. Газопровод, скорее всего, будет достроен. Отдельный вопрос – будет ли он запущен, введен в действие. На этом этапе могут возникнуть трудности. Но пока Вашингтон четко дал понять, что не будет применять санкции против европейских, в частности, немецких, компаний, задействованных в постройке "Северного потока-2". Никак повлиять на это мы не можем. Администрация Байдена решила, что начинать отношения с европейскими союзниками с санкций было бы неправильно. Это бы значило – продолжать портить отношения, и без того испорченные при Трампе, – поясняет Владимир Дубовик. – Наверное, будет проговариваться вопрос возможной компенсации Украине после запуска СП-2 – с точки зрения безопасности и экономики, ведь мы понесем определенные потери. Меркель и Байден, надо полагать, обсудят, в каком объеме, в каком формате могла бы идти речь о компенсации Украине".

Что касается антироссийских санкций, Донбасса, Крыма – здесь позиции США и Германии, по мнению эксперта, достаточно близки. И вряд ли будут какие-то изменения.

"Позиции Вашингтона и Берлина тут согласованы, в том числе касательно поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ, – подчеркивает эксперт. – О чём Байден и рассказал в Женеве Путину, выступая от имени всего западного сообщества".

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