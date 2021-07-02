Скачать
Пятница, 02.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Украинский COVID-сертификат - что в нем будет
Украинский COVID-сертификат - что в нем будет
Ожидания от визита Меркель в Белый дом: пойдет ли Байден на обострение с ЕС и на что рассчитывать Украине
Ожидания от визита Меркель в Белый дом: пойдет ли Байден на обострение с ЕС и на что рассчитывать Украине
Лукашенко приказал военным закрыть границу с Украиной
Лукашенко приказал военным закрыть границу с Украиной
В Раде приняли важное решение по журналистке Ирме Крат, напавшей на нардепа Потураева
В Раде приняли важное решение по журналистке Ирме Крат, напавшей на нардепа Потураева

Ожидания от визита Меркель в Белый дом: пойдет ли Байден на обострение с ЕС и на что рассчитывать Украине

Ожидания от визита Меркель в Белый дом: пойдет ли Байден на обострение с ЕС и на что рассчитывать Украине
19:25 Сегодня Телеграф

Канцлер Германии Ангела Меркель посетит США, где встретится с президентом Джо Байденом в Белом доме. Это произойдет 15 июля. Чего ожидать от этого визита? Какие вопросы будут обсуждаться? Как это коснется Украины?

Своим мнением с "Телеграфом" поделился Владимир Дубовик – директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова.

"Я думаю, что украинский вопрос не будет одним из главных, но его однозначно затронут в разговоре Байдена и Меркель, – отмечает Владимир Дубовик. – Визит скорее символический. Встречаются два лидера западного, свободного мира. Меркель давно пребывает в этой роли, которая обычно зарезервирована и за президентом США. Но за четыре года президентства Трампа, по мнению ряда экспертов, кресло лидера свободного мира переместилось из Вашингтона в Берлин. И какое-то время его занимала лишь Меркель. Сейчас в Белом доме человек, который верит в те же идеалы, ценности и принципы, что и канцлер Германии. По сути, это встреча двух центров силы – самой влиятельной державы в мире (США) и в Европе (Германия)".

Главная символичность этой встречи, по мнению эксперта, в том, что Меркель-канцлер, которая в этой должности встретиться уже с четвертым президентом США, прощается с американским политическим истеблишментом. И скорее всего, Байден ее поблагодарит за принципиальную позицию по ряду вопросов, за поддержку Штатов по ряду важных направлений, в том числе в сфере безопасности.

"Непосредственно же на встрече будут обсуждаться вопросы борьбы с ковидом, который остается угрозой, – уверен Владимир Дубовик. – Однозначно затронут проблемы глобального климата. И Вашингтон, и Берлин серьезно относятся к этому. В годы президентства Трампа одним из главных минусов для немецкого общества, для общеевропейской публики, было то, что он игнорировал вопросы, связанные с климатическими изменениями. Сейчас в Белом доме – другой президент, который много внимания уделяет этой проблеме, уже организовал климатический онлайн-саммит, назначил специальный представитель президента США по вопросам климата – бывшего госсекретаря Джона Керри".

Что касается Украины, то позиция Берлина и Вашингтона здесь достаточно согласована, считает эксперт. Правда, не всегда это нам в плюс.

"В свое время мы, мягко говоря, расстроились, когда Меркель, по сути, убедила Обаму не давать Украине летальное оружие. Хоть в его администрации было много людей, которые рекомендовали это сделать, – отмечает Владимир Дубовик. – Близость Вашингтона и европейских традиционных союзников (а Германия является как раз таким) может быть плюсом – когда координируются действия против РФ, санкции и так далее. Но может быть и минусом – когда европейцы со своей более миролюбивой, мягкой позицией по отношению к Москве, могут повлиять на Вашингтон. Впрочем, вряд ли Байден будет менять позицию после встречи с Меркель. США еще при Трампе начали предоставлять Украине летальное оружие. Администрация Байдена поддерживает такой подход. И Германия, которая, как известно, нам такое оружие не дает, не сможет как-то повлиять на американскую линию".

Конечно, затронут Байден и Меркель тему "Северного потока-2". Но тут особо нам надеяться не на что, предупреждает директор Центра международных исследований.

"Вопрос принципиально решен. Газопровод, скорее всего, будет достроен. Отдельный вопрос – будет ли он запущен, введен в действие. На этом этапе могут возникнуть трудности. Но пока Вашингтон четко дал понять, что не будет применять санкции против европейских, в частности, немецких, компаний, задействованных в постройке "Северного потока-2". Никак повлиять на это мы не можем. Администрация Байдена решила, что начинать отношения с европейскими союзниками с санкций было бы неправильно. Это бы значило – продолжать портить отношения, и без того испорченные при Трампе, – поясняет Владимир Дубовик. – Наверное, будет проговариваться вопрос возможной компенсации Украине после запуска СП-2 – с точки зрения безопасности и экономики, ведь мы понесем определенные потери. Меркель и Байден, надо полагать, обсудят, в каком объеме, в каком формате могла бы идти речь о компенсации Украине".

Что касается антироссийских санкций, Донбасса, Крыма – здесь позиции США и Германии, по мнению эксперта, достаточно близки. И вряд ли будут какие-то изменения.

"Позиции Вашингтона и Берлина тут согласованы, в том числе касательно поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ, – подчеркивает эксперт. – О чём Байден и рассказал в Женеве Путину, выступая от имени всего западного сообщества".

Ранее эксперты рассказали "Телеграфу" о жарком июль для Зеленского: что ожидает президента Украины на больших встречах в Вашингтоне и Берлине.

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова пояснила "Телеграфу", почему большой ошибкой является то, что Украина в разговоре с Германией перестает "замечать" Меркель.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
Просмотры: 640

Все по теме:

Германия, Ангела Меркель, США, Джо Байден, Северный поток-2.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Французы требуют переиграть матч со Швейцарией на Евро-2020
02 В Украине ввели карантин из-за штамма "Дельта": главный санитарный врач рассказал нюансы
03 "Может, еще в камуфляжные бикини оденем?": в сети разгорается скандал из-за "парадной" формы женщин-военнослужащих ВСУ (фото)
04 Хацкевич: где украинцы, а где россияне?
05 Кто такая Ирма Крат и почему она напала на нардепа Потураева (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Харькове на вокзале обнаружили труп мужчины (фото)
В Харькове на вокзале обнаружили труп мужчины (фото)
Решение Лукашенко стало сюрпризом для украинских пограничников
Решение Лукашенко стало сюрпризом для украинских пограничников
Лукашенко назвал протесты 2020-го &quot;опухолью&quot;, а всех несогласных с этим - врагами (видео)
Лукашенко назвал протесты 2020-го "опухолью", а всех несогласных с этим - врагами (видео)
Путин волнуется не зря: почему закон о коренных народах - козырь Украины в борьбе за Крым
Путин волнуется не зря: почему закон о коренных народах - козырь Украины в борьбе за Крым
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь