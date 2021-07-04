Россияне устроили "маневры" в Черном море во время военных учений Sea Breeze

Во время военных учений Sea Breeze-2021, которые проводит Украина вместе с международными партнерами российские военные параллельно устроили маневры своей авиации над Черным морем.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Масштабные учения Sea Breeze стартовали 28 июня в Одессе. Маневры продлятся до 10 июля в северо-западной части Черного моря, в Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

В тоже время оккупанты подняли в небо многоцелевые истребители Су-30СМ, бомбардировщики Су-24М, истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики Су-27.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что самолет-амфибия Бе-12 выполнил разведку условных целей в акватории Черного моря, а роль кораблей условного противника выполняли большие десантные корабли "Саратов" и "Орск".

Также известно, что учебные задачи выполняли более 10 российских самолетов.

Напомним, "Телеграф" пытался разобраться в важности данных учений и вероятности провокаций со стороны РФ. Более подробно читайте в нашем материале: "Sea Breeze 2021: в чем важность учений в Черном море и как на них отреагирует Путин"