В Черном море начались самые масштабные в истории учения "Си Бриз 2021"

В военно-морских учениях "Си Бриз 2021", которые начались на юге Украины в понедельник, 28 июня, и будут продолжаться до 10 июля, будет задействовано рекордное количество стран-участниц.

Впервые в истории в совместных учениях Украины и стран НАТО принимают участие в общей сложности представители 30 государств, о чем сообщает пресс-служба ВМС Вооруженных сил Украины. Задействованы будут 32 боевых корабля, 40 воздушных суден и около 3000 военнослужащих, половину из которых представляют ВС Украины.

Учения "Си Бриз 2021" будут проходить не только в водах Черного моря, а и на территории Херсонской, Николаевской и Одесской областей. Как рассказал командующий ВМС ВС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа, главная задача начавшихся учений - поддержание морской региональной безопасности и обеспечения мира и стабильности в Черноморском регионе.

Впрочем, начало учений "Си Бриз 2021" вызвало бурю негодования со стороны России. Присутствие в акватории Черного моря большого количества вооруженных сил других стран, тем более имеющих отношение к НАТО, всерьез обеспокоило Москву, которая рассчитывает на удержание своего доминирующего положения в данном регионе.

Учения, напомним, взяли старт через несколько дней после конфликта вооруженных сил РФ с британским эсминцев Defenfer, имевшим место недалеко от берегов крымского полуострова. Напомним, более двух десятков российских самолетов и вертолетов, а также два корабля береговой охраны сопровождали "Дефендер" во время его прохождения в территориальных водах возле Крыма, в 12-мильной зоне. Несмотря на провокационные маневры россиян, эсминец не сменил свой курс и проследовал затем в сторону Грузии.

Риторика властей РФ по отношению к началу «Си Бриз 2021» проста: они уверенно заявляют, что под прикрытием учений Украина получит партию современного западного вооружения. В частности, спикер Минобороны РФ Игорь Конашенков в одном из своих выступлений заявил, что затем все это вооружение будет направлено на Донбасс.

Учения "Си Бриз" проводятся в Украине с 1997 года. Они появились на свет в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в области обороны и военных отношений, который был в 1993 году подписан между Министерствами обороны США и Украины. "Си Бриз 2021" будет продолжаться до 10 июля.

Ранее "Телеграф" сообщал о прибытии на учения "Си Бриз-2021" грузинских катеров.