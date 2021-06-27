Секретные документы о проходе эсминца Defender у Крыма попали в сеть: что из них выяснилось

Возле автобусной остановки в графстве Кент на юго-востоке Англии найдена папка с секретными документами, в которых говорится о проходе британского эсминца HMS Defender вблизи берегов оккупированного Крыма и не только.

Как сообщает BBC, бумаги были найдены еще во вторник 22 июня, т.е. за день до инцидента в Черном море, и вот что из них удалось узнать.

Миссия под названием Op Ditroite обсуждалась на высоком уровне. Военачальники обсуждали реакцию России на приближение эсминца к оккупированному украинскому полуострову и не исключали агрессии.

Рассматривался и альтернативный путь прохода Defender. Тогда военные избежали бы конфронтации, но Россия могла использовать это как доказательство того, что "Британия испугалась и убежала", а впоследствии заявить, что Лондон с опозданием принял претензии Москвы на территориальные воды Крыма.

Найденные документы доказывают, что британские власти сознательно выбрали вариант с прохождением эсминца возле берегов Крыма, чтобы таким образом продемонстрировать поддержку Украине.

Во втором пакете найденных документов представлен детальный план возможного военного присутствия Британии в Афганистане после окончания там операции НАТО под руководством США.

Представитель Минобороны Великобритании заявил, что работник сообщил о потере конфиденциальных документов, добавив: "Было бы неуместным комментировать дальше". Назначено расследование.

Напомним, 23 июня Минобороны РФ заявило, что российские военные открыли огонь на пути следования британского эсминца Defender у мыса Фиолент на юго-западном побережье Крыма. Великобритания заявила, что такого инцидента не было, а эсминец королевских ВМС осуществлял "мирный проход водами Украины".

Фото: bbc.com