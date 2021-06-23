"Британия отпустила жесткую пощечину Кремлю": генерал дал оценку инциденту с эсминцем "Дефендер" в Черном море

В среду, 23 июня, в Минобороны РФ заявили, что корабль Черноморского флота открыл стрельбу на предупреждение по эсминцу Военно-морского флота Великобритании "Дефендер", который проходил у мыса Фиолент на юго-западном побережье Крыма. В ведомстве отметили, что "бомбардировщики использовали четыре осколочно-фугасные авиабомбы для пресечения действий британского корабля".

Британская сторона опровергает заявление россиян. Дескать, никаких предупредительных выстрелов сделано не было и вообще - корабль Королевских военно-морских сил проводит ничего не нарушающий проход по украинским территориальным водам в соответствии с международным правом.

При любом раскладе ситуация выглядит так, что Россия в очередной раз решила напомнить НАТО, что "Крымнаш". В то же время Альянс недвусмысленно дал понять, что считает Крым - и воды вокруг него - территорией Украины. Действительно ли корабль НАТО сделал намеренный шаг, чтобы поиграть на нервах России и могут ли у данного инцидента быть серьезные последствия, "Телеграфу" рассказал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

"Прежде чем давать характеристику инциденту, нужно понимать, в какой обстановке он произошел. Россия, как известно, совсем недавно проводила учения по перемещению своих войск и считает это своим внутренним делом, поэтому и сосредоточили группировку более 100 тысяч человек на границе с Украиной. Все это – на фоне оккупации Донбасса и Крыма, – напоминает военный эксперт. – Вместе с тем недавно закончились учения НАТО Defender-Europe 21. И уже там отрабатывались вопросы оказания помощи по 5-й статье НАТО одному из государств, на которую напало государство-агрессор. То есть – речь об Украине и Российской Федерации. И в этих учениях принимали участия ВСУ – как партнер с расширенными возможностями. Этими учениями фактически подчеркивалось, что Украине, как партнеру, в случае определенных обстоятельств будет оказано помощь со стороны НАТО".

Романенко также напоминает недавние заявления министра обороны РФ Шойгу и начальника Генштаба Герасимова о применении ядерного оружия.

"Последний говорил, что Россия оставляет за собой право применения ядерного оружия в ответ. А Шойгу дал понять, что учения НАТО их волнуют и это важно. Потому что, если смотреть на ситуацию без ядерного оружия, то группировка войск РФ имеет более высокий потенциал. И чтобы этот проигрыш в потенциале компенсировать, НАТО отрабатывает переброску войск", - говорит Романенко

Он также отмечает: Россия ведет себя так, будто не оккупировала Донбасс и Крым, будто не было Грузии и Приднестровья. Яркий пример – ситуации с украинскими кораблями в Черном и Азовском морях.

"Появление любых кораблей НАТО в поддержку Украины РФ воспринимает как агрессию. Сейчас проводятся учения Sea Breeze в Черном море при участии 32 стран. Конечно, россияне это видят и их это беспокоит. И что характерно: они считают, что могут нарушать чужие границы, как на воздухе, так и в море, а вот по отношению к ним себя нужно вести со всей строгостью", – напоминает генерал-лейтенант.

Именно в обстановке насыщенных учений и произошел инцидент, подчеркивает Романенко. Ведь сейчас в Черном море задействовано большое количество кораблей с одной стороны, в то время как другая сторона пытается все это контролировать.

"Но что интересно. Британцы заявили, что их корабль шел в украинских водах. Это серьезная пощечина россиянам. Цивилизованный Запад еще раз показывают, что он не признает оккупацию Крыма и не признает данные территориальные воды российскими. Поэтому здесь нарушения нет, – рассуждает Игорь Романенко. –Есть также оценка российских военных чинов и она, в общем-то известно. Мол, "нужно показывать место, жестко отстаивать и все остальное". Типичное поведение военной империи, ничего нового нет. Но они должны четко понимать, что ответственность за все их действия рано или поздно наступит".

Как ранее сообщал "Телеграф", блогер Александр Коваленко отметил, что попытка российских военных пугать самый современный и заточенный под противовоздушную оборону британский корабль разработанным в 70-х годах прошлого века самолетом изначально была обречена на провал.