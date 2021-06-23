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Россияне решили пугать современный корабль ПВО "ведром с болтами": блогер высмеял выходку ЧФ РФ с британским эсминцем

Россияне решили пугать современный корабль ПВО "ведром с болтами": блогер высмеял выходку ЧФ РФ с британским эсминцем
17:07 Сегодня Телеграф Royal Navy - Defence Images

Попытка российских военных продемонстрировать свою значимость и силу перед эсминцем Королевских ВМС Великобритании HMS Defender в Черном море у берегов оккупированного Крыма путем предупредительной стрельбы пограничного сторожевого корабля и бомбометания по курсу следования советского фронтового бомбардировщика "Су-24М" была неразумной: пугать самый современный и заточенный под противовоздушную оборону британский корабль разработанным в 70-х годах прошлого века самолетом изначально была обречена на провал.

Такое мнение на своей странице в соцсети Facebook выразил в среду, 23 июня, блогер Александр Коваленко, известный под ником "Злой одессит".

"Россияне решили напугать HMS Defender у берегов оккупированного Крыма

Россияне решили продемонстрировать силушку невиданную, перед эсминцем Королевских ВМС Великобритании HMS Defender.

Так, по версии российских СМИ, эсминец HMS Defender пересек так называемую российскую границу и на 3 км вошел в так называемое территориальное море у мыса Фиолент.

Сразу хочу напомнить, что Крым является территорией Украины, оккупированной РФ, а потому, никакую границу эсминец, находящийся в гостях у Украины, не нарушал. Но, даже не о том, речь.

Россияне решили, в весьма агрессивной форме эсминец прогнать с оккупированных вод и сначала российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а затем российский фронтовой бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание четырьмя ОФАБ-250 по курсу движения HMS Defender.

И вот тут, самое интересное… Дело в том, что эсминцы Тип-45 на сегодняшний день являющиеся самыми современными боевыми кораблями ВМС Великобритании, заточены именно на ПВО.

Эти эсминцы оснащены одной из лучших в мире РЛС с активной ЦАР S1850, способной обнаруживать объекты, в том числе малоразмерные и малозаметные, на расстоянии до 400 км, как в атмосфере, так и ближнем космосе. Причём одновременно данные РЛС способны отслеживать до 1000 целей.

Что же до вооружения, то в распоряжении HMS Defender имеются зенитные ракеты малого и среднего радиуса действия Aster 15, с дальностью поражения целей до 30 км, и ракеты Aster 30, с дальностью поражения цели до 120 км.

То есть, против современного корабля, призванного обеспечивать ПВО группам кораблей, в частности АУГ, отправили “напугать” ведро с болтами Су-24М, который система ПВО эсминца могла сбить банально в момент его взлёта? Даже не смешно.

Во всей этой истории интересным будет услышать комментарии самих же британцев, поскольку российская версия не только изобилует чрезмерным количеством манипуляций, но и некой нервной, психической бравадой, объяснение которой лишь одно – у кого-то сегодня в Крыму, кое-что сжалось до размеров иголочного ушка", - написал он.

Между тем, в Великобритании уже отреагировали на действия россиян, заявив, что никакой стрельбы по кораблю они не заметили, а сам эсминец совершает мирный проход через территориальные воды Украины.

По этому поводу блогер выразил убеждение, что это все было очередной информационной манипуляцией российских властей, направленной сразу на две цели: внушить страх своему населению и уверенность, что устаревшая техника способна их защитить.

"Вот мы и услышали комментарии британцев, на тему провокации в отношении HMS Defender у берегов оккупированного Крыма.

Выходит, что никакого бомбометания посредством Су-24 на пути следования британского эсминца не было. Но, россиянам, похоже, нужно было показать какие они “грозные” и “опасные”.

Очередная информационная манипуляция, призванная напугать российское население некой угрозой с Запада и вселить веру в среднестатистического жителя средней полосы РФ в то, что ведро с болтами Су-24М способно их защитить от самого современного эсминца, заточенного именно на защиту от воздушных атак.

Смешно", - написал Злой одессит. 

Как сообщалось, российская новость о стрельбе в сторону британского корабля у берегов оккупированного Крыма вызвала резко негативную реакцию со стороны пользователей украинского сегмента соцсетей.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Великобритания, Черное море, Эсминец, ЧФ РФ, Блог, Злой одессит, HMS Defender.
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