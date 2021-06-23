Скачать
Среда, 23.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Путинские военные открыли огонь по британскому кораблю: первые детали инцидента
Путинские военные открыли огонь по британскому кораблю: первые детали инцидента
Зеленский встречается с Зурабишвили: кортеж президента Грузии попал на видео
Зеленский встречается с Зурабишвили: кортеж президента Грузии попал на видео
Нужно уйти от тактики "вы нам должны": в Украине раскрыли стратегию по "Северному потоку-2"
Нужно уйти от тактики "вы нам должны": в Украине раскрыли стратегию по "Северному потоку-2"
Криптовалюта – отличная идея или очередная финансовая пирамида? Мнение эксперта
Криптовалюта – отличная идея или очередная финансовая пирамида? Мнение эксперта

Мирный проход водами Украины: Британия открестилась от инцидента с россиянами у берегов Крыма

Мирный проход водами Украины: Британия открестилась от инцидента с россиянами у берегов Крыма
16:31 Сегодня Телеграф

В Великобритании опровергли предупредительную стрельбу по эсминцу Defender кораблем Черноморского флота.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Великобритании.

"Корабль ВМС Великобритании совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом", - говорится в сообщении.

Британские военные уточнили, что российские корабли следили за проходом эсминца.

"Предупредительных выстрелов по HMS Defender не производилось", - добавили в военном ведомстве.

Напомним, в среду, 23 июня, Минобороны РФ заявило, что российские корабли якобы зафиксировали нарушение госграницы эсминцем Defender ВМС Великобритании в районе аннексированного крымского мыса Фиолент. При этом, россиян никак не смутил тот факт, что мыс по всем международным договоренностям принадлежит Украине и никто полуостров в мировом сообществе не считает российским, а лишь незаконно присвоенным.

Как сообщал "Телеграф", ранее в воды Черного моря вошел патрульный корабль военно-морских сил Британии "Trent". Такое появление привлекло внимание военных РФ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 407

Все по теме:

Великобритания, Корабли, Defender, Эсминцы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Остановите его кто-нибудь": Дмитрий Гордон отличился очередным перлом (видео)
02 В Украине могут снова ужесточить карантин: СНБО готовит срочное совещание
03 В одной из самых вакцинированных стран мира заговорили о новой вспышке коронавируса
04 На пляже в Одессе поймали молодую воровку: в ее сумке нашли "улов" в виде нескольких телефонов (видео)
05 Украинцам снова предлагают поднять пенсионный возраст: основание – абсурдно
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Тищенко опубликовал видео, из-за которого произошла задержка самолета
Тищенко опубликовал видео, из-за которого произошла задержка самолета
Шмыгаль едва не оконфузился из-за сломанной двери
Шмыгаль едва не оконфузился из-за сломанной двери
Россияне решили пугать современный корабль ПВО &quot;ведром с болтами&quot;: блогер высмеял выходку ЧФ РФ с британским эсминцем
Россияне решили пугать современный корабль ПВО "ведром с болтами": блогер высмеял выходку ЧФ РФ с британским эсминцем
Виновата Россия: синоптики удивили заявлением о пылевых бурях и мгле в Киеве
Виновата Россия: синоптики удивили заявлением о пылевых бурях и мгле в Киеве
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь