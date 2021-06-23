Мирный проход водами Украины: Британия открестилась от инцидента с россиянами у берегов Крыма

В Великобритании опровергли предупредительную стрельбу по эсминцу Defender кораблем Черноморского флота.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Великобритании.

"Корабль ВМС Великобритании совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом", - говорится в сообщении.

Британские военные уточнили, что российские корабли следили за проходом эсминца.

"Предупредительных выстрелов по HMS Defender не производилось", - добавили в военном ведомстве.

Напомним, в среду, 23 июня, Минобороны РФ заявило, что российские корабли якобы зафиксировали нарушение госграницы эсминцем Defender ВМС Великобритании в районе аннексированного крымского мыса Фиолент. При этом, россиян никак не смутил тот факт, что мыс по всем международным договоренностям принадлежит Украине и никто полуостров в мировом сообществе не считает российским, а лишь незаконно присвоенным.

Как сообщал "Телеграф", ранее в воды Черного моря вошел патрульный корабль военно-морских сил Британии "Trent". Такое появление привлекло внимание военных РФ.