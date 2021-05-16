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Британский корабль зашел в Черное море и заставил нервничать путинских военных (видео)

Британский корабль зашел в Черное море и заставил нервничать путинских военных (видео)

Британский корабль зашел в Черное море и заставил нервничать путинских военных (видео)
Обновлено 13:37 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В воды Черного моря вошел патрульный корабль военно-морских сил Британии "Trent". Такое появление привлекло внимание военных РФ.

Об этом 16 мая сообщил в Фейсбук координатор группы мониторинга Blackseanews.net и Черноморского института по стратегическим исследованиям Андрей Клименко.

В 9 утра судно патруля Королевского флота Британии проходило пролив Босфор.

Сообщается, что корабль приняли в Королевский флот в августе 2020 года.

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Кадрами того, как судно двигается в сторону Черного моря поделились в сети:

 

В свою очередь военные РФ начали слежку за патрульным кораблем "Trent". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Напомним, что ранее 9 мая корабли также РФ отслеживали и сопровождали судна Украины и США во время совместных учений.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Великобритания, Россия, Черное море, Корабль.
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