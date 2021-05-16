Британский корабль зашел в Черное море и заставил нервничать путинских военных (видео)

В воды Черного моря вошел патрульный корабль военно-морских сил Британии "Trent". Такое появление привлекло внимание военных РФ.

Об этом 16 мая сообщил в Фейсбук координатор группы мониторинга Blackseanews.net и Черноморского института по стратегическим исследованиям Андрей Клименко.

В 9 утра судно патруля Королевского флота Британии проходило пролив Босфор.

Сообщается, что корабль приняли в Королевский флот в августе 2020 года.

Кадрами того, как судно двигается в сторону Черного моря поделились в сети:

Новітній військовий корабель Королівського флоту HMS OPV «Trent» направляється в Чорне море.

Про це повідомив керівник проєкту Інститут Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко . pic.twitter.com/rr5wBaGNz6 — Illya Ayzin (@Illya_Ayzin) May 16, 2021

В свою очередь военные РФ начали слежку за патрульным кораблем "Trent". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Напомним, что ранее 9 мая корабли также РФ отслеживали и сопровождали судна Украины и США во время совместных учений.