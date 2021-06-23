"Ответ Путина на встречу с Байденом": в соцсетях обсуждают обстрел ЧФ РФ британского эсминца

Новость о том, что российские военные открыли огонь в сторону эсминца ВМС Великобритании HMS "Defender" у мыса Фиолент на юго-западном побережье оккупированного Россией Крыма вызвала резко негативную реакцию со стороны пользователей украинского сегмента соцсетей.

Так, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своем аккаунте в Twitter выразил убеждение, что произошедшее – "наглядное доказательство украинской позиции о необходимости качественного нового взаимодействия НАТО с Украиной в Черном море.

Украинский журналист и нардеп VIII созыва Сергей Высоцкий выразил убеждение, что это происшествие – ответ президента РФ Владимира Путина на Женевский саммит с президентом США Джо Байденом.

"Любую попытку конструктивно договориться со стороны Запада кремлевская ордынская психология трактует только как проявление слабости. В их понимании сильный не должен договариваться, сильный заставляет и навязывает свою волю. Поэтому после каждых переговоров Путин устраивает Западу стресс-тест. Для собственного самоутверждения и для того, чтобы понять, можно ли продавить существующие красные линии еще дальше", - написал Высоцкий на своей странице в соцсети Facebook.

Он убежден, что Путин понимает только силу, "а значит цивилизованным странам, прежде всего США, надо эту силу показать".

Журналистка Алена Балаба обратила внимание на то, как российские СМИ преподносят эту новость – с "ура-патриотизмом и шапкозакидательством".

Советский и российский журналист Андрей Мальгин предполагает, что этим инцидент исчерпан не будет и ситуация получит развитие.

"Так, началось. Они еще бомбу с самолета сбросили по курсу этого корабля. Проблема в том, что то, что РФ считает своей территориальной границей в Черном море, ни одна страна мира не признает", - пишет он.

Российский политолог Глеб Павловский отметил, что только накануне высказывался о вероятности войны:

Как сообщалось, ранее стало известно, что посольство РФ в США призвало НАТО и Штаты отказаться от учений SeaBreeze в Черном море.