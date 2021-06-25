Джонсон объяснил, почему британский эсминец оказался у берегов оккупированного Крыма

Британский премьер-министр Борис Джонсон сообщил, что эсминец Defender, который в среду прошел близ Крымского полуострова в районе Севастополя, сделал это намеренно. Целью была демонстрация несогласия с российской аннексией Крыма.

"Важно то, что мы не признаем российскую аннексию Крыма. Это часть суверенной украинской территории. Абсолютно правильно поддерживать закон и требовать свободы мореплавания, выбрав наикратчайший путь между двумя точками", — сказал премьер-министр.

Джонсон отметил, что корабль защищал ценности демократии, прав человека, а также верховенство закона и свободу мореплавания. О том, что Defender прибыл не для ведения военных действий сообщил также капитан корабля Винс Оуен. Об этом он рассказал в интервью BBC.

"Королевский флот и Великобритания всегда будут взывать к государствам, которые не соблюдают международный порядок. Это наша миссия", — отметил капитан эсминца.

Ранее Россия утверждала, что корабль нарушил военное пространство государства и согласно заявлению Минобороны РФ по кораблю были сделаны предупредительные выстрелы. Также сообщалось о сброшенных с реактивного самолета бомбах.

Британское правительство инцидент не подтвердило. Там утверждают – это были учения, о которых российская сторона предупредила заранее. Тем не менее преследование корабля российскими войсками подтверждает и корреспондент BBC Джонатан Билл, оказавшийся на борту эсминца. Он вел репортаж с корабля, который в это время получал угрозы и требования сменить курс. Для этого береговая охрана совершала специальные маневры. В случае неподчинения, кораблю угрожали расправой.

Джонатан Билл сообщил, что корабль шел на расстоянии 19 км от берега, курс не меняли и требованиям российской стороны не подчинялись. В это время раздавались выстрелы, но они были в стороне от эсминца.

Украинская сторона отреагировала на действия эсминца Defender. Вадим Пристайко, посол Украины в Лондоне, сказал на британском радио, что корабль был желанным гостем в украинских водах. Российская Федерация обвинила британский корабль в провоцировании. Дмитрий Песков, спикер Кремля, сказал что действия эсминца не соответствовали международным законам.

Ранее в морской акватории Украины уже возникали конфликты с РФ. Так, в ночь с 14 на 15 апреля в Азовском море ФСБ России устроили провокации против пограничников Украины.