Інцидент з британським есмінцем Defender біля Криму: що про це пише західна преса

Міжнародне співтовариство не визнає анексію Криму Росією. Отже, територіальні води навколо Кримського півострова розглядаються як українські.

Агресивні дії російських ВМС у відповідь на транзит іноземних кораблів через кримські води стали предметом уваги багатьох західних ЗМІ в середу, 23 червня. "Телеграф" пропонує короткий огляд публікацій на цю тему.

Видання Бі-Бі-Сі повідомляє, що згідно із заявою Міністерства оборони Росії, патрульний корабель зробив попереджувальні постріли, а реактивний літак скинув бомби на шляху проходження корабля королівських ВМС "Defender", коли він прямував приблизно в 19 км від узбережжя Криму.

Уряд Великобританії спростував версію Росії про інцидент і заперечує, що були зроблені будь-які попереджувальні постріли.

Кореспондент BBC, що знаходиться на військовому кораблі підтвердив, що вони зазнали переслідувань з боку російських військових.

У небі можна було чути звук літака, коли кореспондент BBC з питань оборони Джонатан Біл вів репортаж з палуби корабля "Defender" в Чорному морі, який йшов до Грузії. У той час як екіпаж корабля готувався до можливої конфронтації, по радіо лунали все більш ворожі попередження, в тому числі одне, в якому говорилося: "Якщо ви не зміните курс, я буду стріляти". Всі чули постріли на відстані, але вважалося, що вони знаходяться поза досяжністю.

Кореспондент Бі-Бі-Сі, якого раніше запросили на борт корабля, бачив над головою понад 20 літаків і два російських катери берегової охорони, які іноді знаходилися всього в 100 метрах (328 футів) від них.

Корабель королівських ВМС "Defender" слідував з Одеси, порту на півдні України, в Грузію. Щоб потрапити туди, він пройшов на південь від півострова Крим, який Росія анексувала у України в 2014 році, що не було визнано на міжнародному рівні.

У той час як Москва стверджує, що півострів і його води є територією Росії, Великобританія заявляє, що "Defender" проходив через українські води за загальноприйнятим і міжнародно-визнаним транзитним маршрутом.

Джерело повідомило дипломатичному кореспондентові Бі-бі-сі Джеймсу Лендейлу, що "Defender" прибув сюди не для того, щоб почати зіткнення, а для того, щоб заявити про себе - відстояти своє право на свободу судноплавства в міжнародних водах.

Міністерство оборони Росії заявило, що "небезпечні дії" військового корабля, що входить в її води, з'явилися "грубим порушенням" морського права Конвенції ООН, і закликало провести розслідування щодо екіпажу.

У більш пізньому твіті посольства Росії в Великобританії говорилося: "Корабель "Defender" (захисник - прим.ред.) перетворився на корабель-провокатор і порушує російський кордон"

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес додав: "Як завжди, російські кораблі стежили за проходом [корабля], і він був проінформований про навчання в більш широкому районі".

Посол Великобританії був викликаний в МЗС Росії в Москві і зустрівся з офіційними особами в середу в другій половині дня.

З приводу даного інциденту висловився генерал-лейтенант Ігор Романенко, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ. "Британці заявили, що їх корабель йшов в українських водах. Це серйозний ляпас росіянам. Цивілізований Захід ще раз показує, що він не визнає окупацію Криму і не визнає дані територіальні води російськими. Тому тут порушення немає", - міркує Ігор Романенко.

Що ж відбувалося на борту корабля королівських сил "Defender"

Джонатан Біл, кореспондент з питань оборони

Я перебуваю на борту військового корабля в Чорному морі.

Екіпаж вже знаходиться на бойових постах. Ми наближаємося до південного краю окупованого Росією Криму. Системи озброєння на борту есмінця Королівського флоту вже приведені в готовність.

Тут обов'язково потрібно вказати на Росію. Корабель королівських ВМС "Defender" збирався пройти в межах територіальних вод Криму на відстані 12 миль (19 км) від берега. Капітан наполягав, що йому потрібен був лише безпечний прохід через міжнародно-визнаний судноплавний шлях.

Коли "Defender" йшов морським шляхом, над ним літали російські літаки. Капітан Вінсент Оуен заявив, що корабель виявив поблизу понад 20 військових літаків. Проте, він виконував свою місію впевнено, не вдаючись до конфронтації.

За словами російських військових, військовому кораблю "Defender" було наказано змінити курс, і коли він не виконав цю вказівку, російський прикордонний патрульний корабель зробив кілька попереджувальних пострілів. Приблизно через десять хвилин військовий літак скинув попереджувальні бомби на шляху есмінця.

Цей випадок нагадує аналогічний інцидент в листопаді 2020 року, коли Росія звинуватила військовий корабель США в заході на 2 км в свої води в Японському морі.

Міністерство оборони Росії заявило, що попереджало американський військовий корабель "Джон С. Маккейн", що він буде протаранений, якщо він продовжить своє перебування в територіальних водах Росії. Однак ВМС США заявили, що ці твердження були неправдивими, і що їх корабель не був "вигнаний" з цього району.

"Defender" - есмінець типу 45, що входить до складу британської авіаносної ударної групи. Згідно з інформацією на сайті Королівського флоту, він виконує місії в Чорному морі.

За даними посольства Великобританії в Україні, раніше на цьому тижні військовий корабель перебував в українському порті Одеса. Повідомляється, що Великобританія і Україна підписали угоду про спільне будівництво військових кораблів і будівництві двох військово-морських баз.

На сайті агентства "CNN" додають, що міністр оборони Великобританії Бен Уоллес в твіттері заявив: "Корабель "Defender" виконував звичайний перехід з Одеси в сторону Грузії через Чорне море. Як завжди для цього маршруту, він увійшов в міжнародно-визнаний коридор поділу руху. Корабель благополучно покинув цей коридор, йдучи своїм курсом. Російські кораблі стежили за проходом корабля королівського флоту і повідомили "Defender про навчання в більш широкому районі"

Міністерство оборони Великобританії також заявило, що в середу ніяких попереджувальних пострілів по його есмінцю зроблено не було, що суперечить твердженням Міністерства оборони Росії, переданим ТАСС.

У заяві російського відомства йдеться, що воно "закликало британську сторону провести ретельне розслідування дій екіпажу есмінця" Defender "для запобігання подібних інцидентів у майбутньому".

У заяві також говориться, що британський військовий аташе посольства Великобританії в Москві був викликаний в міністерство оборони для обговорення інциденту. Пізніше офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова повідомила, що посол Великобританії буде викликаний в міністерство.

У заяві на акаунті британського військового корабля в Твіттері йдеться, що офіційні особи міністерства оборони України та Великобританії на борту "Defender" підписали угоду з Україною про "розширення своїх військово-морських можливостей" за допомогою британського оборонного підрядника "Babcock".

Цей крок, ймовірно, викличе гнів Москви, яка анексувала Крим в України після військового втручання в регіон в 2014 році. Міжнародне співтовариство виступило проти цієї анексії і вважає Крим територією України.

Відносини між Росією і союзниками по НАТО в Чорному морі після анексії залишалися напруженими.

Російські військові літаки супроводжують американські есмінці під час регулярних операцій в Чорному морі, а американські розвідувальні літаки проводять над ним регулярне патрулювання.

Корабель королівських ВМС "Defender" діє як частина британської ударної авіаносної групи 21, яку міністерство оборони Великобританії називає "найбільшою концентрацією морської і повітряної мощі, яка залишила Великобританію". Флотилію очолює авіаносець "Queen Elizabeth", а також військові кораблі США та Голландії.

В твіті з аккаунта "Defender" у вівторок заявили, що він залишає український порт Одеса в супроводі голландського фрегата Корабель Її Нідерландської Величності "Evertsen".

Видання "USNI News" ( "Новини Військово-морського інституту США" - прим.ред.) представляє відео з російського винищувача і військового безпілотника, опубліковане прокремлівською службою новин "Зірка", що підтверджує дані Била, на яких видно, що два патрульних кораблі слідують за "Defender", і принаймні два винищувачі пролітають повз есмінця.

Наскільки відомо "USNI News", "Defender" виконував прямий транзит між Одесою і Грузією і був попереджений російськими офіційними особами про стрільби і військові літаки, що діють поблизу військового корабля Великобританії. Корабель проходив вздовж міжнародно-визнаного морського маршруту на південь від Кримського півострова, що в 12 морських милях від узбережжя мису Фіолент.

Великобританія, США і ряд інших країн не визнають, що море навколо Криму є територіальними водами Росії, і як і раніше вважають що воно належить Україні.

Хоча Міністерство оборони не уточнює характер транзиту або його місцезнаходження, "мирний прохід" військового корабля всередині будь-якого територіального моря дозволений відповідно до Конвенції ООН з морського права.

Правила дозволяють військовому кораблю проходити через територіальне море на відстані 12 морських миль без попередження, якщо він не виконує військових операцій, не запускає човни або літаки і не затримується. У минулому США використовували мирний прохід для заперечування вимог китайського володіння в Південно-Китайському морі в рамках своїх операцій зі свободи судноплавства.

Цей інцидент стався після того, як "USNI News" повідомило, що 18 червня були сфальсифіковані сліди системи автоматичної ідентифікації (AIS) "Defender" та "Evertsen" (F805), щоб показати, що вони проходили дуже близько від військово-морської бази в Севастополі. Насправді військові кораблі знаходилися в порту в Одесі, що підтверджується веб-камерою, спрямованою на порт.

Два бойових кораблі розгорнуті в складі ударної групи авіаносців Королеви Єлизавети Великобританії, CSG21, і працюють в Чорному морі з 14 червня.