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Присоединятся даже Япония и Бразилия: в 2021 году совместные учения Украины и США "Sea Breeze" соберут рекордное число стран-участников
Присоединятся даже Япония и Бразилия: в 2021 году совместные учения Украины и США "Sea Breeze" соберут рекордное число стран-участников

Присоединятся даже Япония и Бразилия: в 2021 году совместные учения Украины и США "Sea Breeze" соберут рекордное число стран-участников

Присоединятся даже Япония и Бразилия: в 2021 году совместные учения Украины и США "Sea Breeze" соберут рекордное число стран-участников
Обновлено 14:51 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В ежегодных воинских учениях "Sea Breeze", которые традиционно проводятся при участии Украины, США и стран НАТО в Черном море, примут участие рекордное количество стран.

Об этом сообщила пресс-служба американского шестого флота в Твиттер. 

"Шестой флот США официально анонсировал свое участие в совместно организованных ежегодных учениях Украины и США "Sea Breeze", которые начнутся на следующей неделе в Черном море",- говорится в сообщении. 

В посольстве США в Украине уточнили, что в этом году в учениях примут 32 страны с 6 континентов, в них примут участие более 5000 военнослужащих, 32 корабля, 40 самолетов и 18 специальных дайверских групп специального назначения. 

Как видно на информационном изображении, в учениях примут участие не только традиционные участники учений, но и военные из очень отдаленных стран. 

На нем видны флаги Украины, НАТО, США, Турции, Грузии, Болгарии, Румынии, Греции, Италии, Великобритании, Франции, Канады, Латвии, Молдовы, Дании, Албании, Пакистана, Швеции, Южной Кореи, Израиля, Норвегии, Литвы, Испании, Польши, Эстонии, Японии, Бразилии, Австралии, ОАЭ, Марокко, Сенегала, Туниса и Египта.

Многие из этих стран в учениях "Sea Breeze" принимают участие впервые. 

На новость отреагировал донецкий блогер, пишущий под никнеймом donetchanyn. 

"В связи с этим на России задаются вопросом "с кем эта орава собралась воевать в Чёрном море!?". Ответ: та есть тут одни еб**утые", - написал он. 

Как сообщалось ранее, боевики резко усилили провокации на оккупированном Донбассе. В ночь  на понедельник российские наемники 14 раз нарушили режим тишины.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Греция, Украина, Италия, Молдова, Египет, Испания, Румыния, Бразилия, ОАЭ, Пакистан, Турция, США, Франция, Великобритания, Польша, Болгария, Эстония, НАТО, Швеция, Япония, Австралия, Израиль, Грузия, Южная Корея, Дания, Канада, Тунис, Марокко, Норвегия, Литва, Латвия, Албания, Сенегал, Sea Breeze.
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