Присоединятся даже Япония и Бразилия: в 2021 году совместные учения Украины и США "Sea Breeze" соберут рекордное число стран-участников

В ежегодных воинских учениях "Sea Breeze", которые традиционно проводятся при участии Украины, США и стран НАТО в Черном море, примут участие рекордное количество стран.

Об этом сообщила пресс-служба американского шестого флота в Твиттер.

"Шестой флот США официально анонсировал свое участие в совместно организованных ежегодных учениях Украины и США "Sea Breeze", которые начнутся на следующей неделе в Черном море",- говорится в сообщении.

BREAKING:#USSixthFleet formally announces participation in the co-hosted annually held #ExerciseSeaBreeze 2021 starting next week in the #BlackSea region.@ExSeaBreeze is designed to enhance interoperability & strengthen maritime security & peace within the region. pic.twitter.com/XFQWmeSEuR

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) June 21, 2021