Присоединятся даже Япония и Бразилия: в 2021 году совместные учения Украины и США "Sea Breeze" соберут рекордное число стран-участников

В ежегодных воинских учениях "Sea Breeze", которые традиционно проводятся при участии Украины, США и стран НАТО в Черном море, примут участие рекордное количество стран.

Об этом сообщила пресс-служба американского шестого флота в Твиттер.

"Шестой флот США официально анонсировал свое участие в совместно организованных ежегодных учениях Украины и США "Sea Breeze", которые начнутся на следующей неделе в Черном море",- говорится в сообщении.

BREAKING:#USSixthFleet formally announces participation in the co-hosted annually held #ExerciseSeaBreeze 2021 starting next week in the #BlackSea region.@ExSeaBreeze is designed to enhance interoperability & strengthen maritime security & peace within the region. pic.twitter.com/XFQWmeSEuR — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) June 21, 2021

В посольстве США в Украине уточнили, что в этом году в учениях примут 32 страны с 6 континентов, в них примут участие более 5000 военнослужащих, 32 корабля, 40 самолетов и 18 специальных дайверских групп специального назначения.

Цьогорічні навчання Сі Бріз мають найбільшу кількість країн-учасниць в історії навчань: 32 країни з 6 континентів

5000 військових

32 кораблі

40 літаків

18 команд спеціальних операцій та дайвінгу#ExerciseSeaBreeze #SB21 https://t.co/h9LsrHGMUI — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) June 22, 2021

Как видно на информационном изображении, в учениях примут участие не только традиционные участники учений, но и военные из очень отдаленных стран.

На нем видны флаги Украины, НАТО, США, Турции, Грузии, Болгарии, Румынии, Греции, Италии, Великобритании, Франции, Канады, Латвии, Молдовы, Дании, Албании, Пакистана, Швеции, Южной Кореи, Израиля, Норвегии, Литвы, Испании, Польши, Эстонии, Японии, Бразилии, Австралии, ОАЭ, Марокко, Сенегала, Туниса и Египта.

Многие из этих стран в учениях "Sea Breeze" принимают участие впервые.

На новость отреагировал донецкий блогер, пишущий под никнеймом donetchanyn.

"В связи с этим на России задаются вопросом "с кем эта орава собралась воевать в Чёрном море!?". Ответ: та есть тут одни еб**утые", - написал он.

Как сообщалось ранее, боевики резко усилили провокации на оккупированном Донбассе. В ночь на понедельник российские наемники 14 раз нарушили режим тишины.