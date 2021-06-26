Грузинские катера прибыли в Одессу на учения "Си Бриз"

В порт Одессы в субботу, 26 июня, зашли грузинские корабли, которые будут принимать участие в ежегодных учениях "Си Бриз" ("Sea Breeze").

Об этом пишет местное интернет-издание "Думская".

Так, около 7:00 в Практической гавани порта ошвартовался первый "Айленд" — P-23 Ochamchire ("Очамчире"). Около 7:40 рядом с ним пришвартовался второй грузинский патрульный катер — P-25 Dioskuria ("Диоскуриа").

Грузиенские катера стали первыми иностранными кораблями, пришедшими на "Си Бриз".

Как сообщалось, 23 июня Россия призвала НАТО и США отказаться от учений SeaBreeze в Черном море.

Вместе с тем, 26 июня стало известно. что США направили в Черное море ракетный эсминец USS Ross DDG71 . Он сменит USS Laboon DDG58 и примет участие в учениях "Sea Breeze-2021".

В Украине с 28 июня по 10 июля состоятся многонациональные военные учения Sea Breeze-2021. В этом году в учениях примут 32 страны с 6 континентов, в них примут участие более 5000 военнослужащих, 32 корабля, 40 самолетов и 18 специальных дайверских групп специального назначения.