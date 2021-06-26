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Вслед за британским Defender в Черное море США направили и свой эсминец: для чего это нужно

Вслед за британским Defender в Черное море США направили и свой эсминец: для чего это нужно
Обновлено 07:52 Сегодня Телеграф

Американский ракетный эсминец USS Ross DDG71 направлен в Черное море. Он сменит  в Черном море USS Laboon DDG58 и примет участие в учениях Sea Breeze-2021.

Об этом сообщается на сайте командования Шестого американского флота. Корабль пройдет через проливы Дарданеллы и Босфор в субботу, 26 июня.

USS Ross выдвинулся из военно-морской базы Суда-Бей в Средиземном море. Корабль длиной 153 метра везет на себе  установки системы Aegis, способные запускать крылатые ракеты Tomahawk, RIM-66 SM-2 и RUM-139 ASROC. Всего таких установок на борту 90, а количество членов экипажа составляет 337 человек.

Напомним, что в Украине с 28 июня по 10 июля состоятся многонациональные военные учения Sea Breeze-2021. В этом году в них примет участие рекордное количество стран: около 3 тысяч человек личного состава, 30 кораблей, 30 самолетов, а также 18 водолазных и команд специального назначения.

Как сообщал Телеграф, 14 июня в Черное море зашли британский эсминец HMS Defender D36 и фрегат HNMLS Evertsen F805 военно-морских сил Нидерландов.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 409

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США, Черное море, Эсминцы, USS Ross DDG71.
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