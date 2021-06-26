Вслед за британским Defender в Черное море США направили и свой эсминец: для чего это нужно

Американский ракетный эсминец USS Ross DDG71 направлен в Черное море. Он сменит в Черном море USS Laboon DDG58 и примет участие в учениях Sea Breeze-2021.

Об этом сообщается на сайте командования Шестого американского флота. Корабль пройдет через проливы Дарданеллы и Босфор в субботу, 26 июня.

USS Ross выдвинулся из военно-морской базы Суда-Бей в Средиземном море. Корабль длиной 153 метра везет на себе установки системы Aegis, способные запускать крылатые ракеты Tomahawk, RIM-66 SM-2 и RUM-139 ASROC. Всего таких установок на борту 90, а количество членов экипажа составляет 337 человек.

Напомним, что в Украине с 28 июня по 10 июля состоятся многонациональные военные учения Sea Breeze-2021. В этом году в них примет участие рекордное количество стран: около 3 тысяч человек личного состава, 30 кораблей, 30 самолетов, а также 18 водолазных и команд специального назначения.

Как сообщал Телеграф, 14 июня в Черное море зашли британский эсминец HMS Defender D36 и фрегат HNMLS Evertsen F805 военно-морских сил Нидерландов.