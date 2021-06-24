Инцидент с британским эсминцем Defender возле Крыма: что об этом пишет западная пресса

Международное сообщество не признает аннексию Крыма Россией. Следовательно, территориальные воды вокруг Крымского полуострова рассматриваются как украинские.

Агрессивные действия российских ВМС в ответ на транзит иностранных кораблей через крымские воды стали предметом внимания многих западных СМИ в среду, 23 июня. "Телеграф" предлагает краткий обзор публикаций на эту тему.

Издание Би-Би-Си сообщает, что согласно заявлению Министерства обороны России, патрульный корабль произвел предупредительные выстрелы, а реактивный самолет сбросил бомбы на пути следования корабля королевских ВМС "Defender", когда он следовал примерно в 19 км от побережья Крыма.

Правительство Великобритании опровергло версию России об инциденте и отрицает, что были произведены какие-либо предупредительные выстрелы.

Корреспондент BBC, находящийся на военном корабле подтвердил, что они подверглись преследованию со стороны российских военных.

В небе можно было слышать звук самолета, когда корреспондент BBC по вопросам обороны Джонатан Бил вел репортаж с палубы корабля "Defender" в Черном море, идущего в Грузию. В то время как экипаж корабля готовился к возможной конфронтации, по радио раздавались все более враждебные предупреждения, в том числе одно, в котором говорилось: "Если вы не измените курс, я буду стрелять". Все слышали выстрелы на расстоянии, но считалось, что они находятся вне досягаемости.

Корреспондент Би-Би-Си, которого ранее пригласили на борт корабля, видел над головой более 20 самолетов и два российских катера береговой охраны, которые иногда находились всего в 100 метрах (328 футов) от них.

Корабль королевских ВМС "Defender" шел из Одессы, порта на юге Украины, в Грузию. Чтобы попасть туда, он прошел к югу от полуострова Крым, который Россия аннексировала у Украины в 2014 году, что не было признано на международном уровне.

В то время как Москва утверждает, что полуостров и его воды являются территорией России, Великобритания заявляет, что "Defender" проходил через украинские воды по общепринятому и международно-признанному транзитному маршруту.

Источник сообщил дипломатическому корреспонденту Би-би-си Джеймсу Лэндейлу, что "Defender" прибыл сюда не для того, чтобы начать столкновение, а для того, чтобы заявить о себе - отстоять свое право на свободу судоходства в международных водах.

Министерство обороны России заявило, что "опасные действия" военного корабля, входящего в ее воды, явились "грубым нарушением" морского права Конвенции ООН, и призвало провести расследование в отношении экипажа.

В более позднем твите посольства России в Великобритании говорилось: "Корабль "Defender" (защитник – прим.ред.) превратился в корабль-провокатор и нарушает российскую границу."

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес добавил: "Как обычно, российские корабли следили за проходом [корабля], и он был проинформирован об учениях в более широком районе".

Посол Великобритании был вызван в МИД России в Москве и встретился с официальными лицами в среду во второй половине дня.

По поводу данного инцидента высказался генерал-лейтенант Игорь Романенко, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ. "Британцы заявили, что их корабль шел в украинских водах. Это серьезная пощечина россиянам. Цивилизованный Запад еще раз показывает, что он не признает оккупацию Крыма и не признает данные территориальные воды российскими. Поэтому здесь нарушения нет", – рассуждает Игорь Романенко.

Что же происходило на борту корабля королевских сил "Defender"

Джонатан Бил, корреспондент по вопросам обороны

Я нахожусь на борту военного корабля в Черном море.

Экипаж уже находился на боевых постах. Мы приближаемся к южной оконечности оккупированного Россией Крыма. Системы вооружения на борту эсминца Королевского флота уже приведены в готовность.

Здесь обязательно нужно указать на Россию. Корабль королевских ВМС "Defender" собирался пройти в пределах территориальных вод Крыма на расстоянии 12 миль (19 км) от берега. Капитан настаивал, что ему нужен был только безопасный проход через международно-признанный судоходный путь.

Когда "Defender" следовал по морскому пути, над ним летали российские самолеты. Капитан Винсент Оуэн заявил, что корабль обнаружил поблизости более 20 военных самолетов. Тем не менее, он выполнял свою миссию уверенно, не стремясь к конфронтации.

По словам российских военных, военному кораблю "Defender" было приказано изменить курс, и когда он не выполнил это указание, российский пограничный патрульный корабль произвел несколько предупредительных выстрелов. Примерно через десять минут военный самолет сбросил предупреждающие бомбы на пути эсминца.

Этот случай напоминает аналогичный инцидент в ноябре 2020 года, когда Россия обвинила военный корабль США в заходе на 2 км в свои воды в Японском море.

Министерство обороны России заявило, что предупреждало американский военный корабль "Джон С. Маккейн", что он будет протаранен, если он продолжит свое пребывание в территориальных водах России. Однако ВМС США заявили, что эти утверждения были неправдивыми, и что их корабль не был "изгнан" из этого района.

"Defender" - эсминец типа 45, входящий в состав британской авианосной ударной группы. Согласно информации на сайте Королевского флота, он выполняет миссии в Черном море.

По данным посольства Великобритании в Украине, ранее на этой неделе военный корабль находился в украинском порту Одесса. Сообщается, что Великобритания и Украина подписали соглашение о совместном строительстве военных кораблей и строительстве двух военно-морских баз.

На сайте агентства "CNN" добавляют, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес в твиттере заявил: "Корабль "Defender" выполнял обычный переход из Одессы в сторону Грузии через Черное море. Как обычно для этого маршрута, он вошел в международно-признанный коридор разделения движения. Корабль благополучно покинул этот коридор, идя своим курсом. Российские корабли следили за проходом корабля королевского флота и уведомили "Defender об учениях в более широком районе"

Министерство обороны Великобритании также заявило, что в среду никаких предупредительных выстрелов по его эсминцу произведено не было, что противоречит утверждениям Министерства обороны России, переданным ТАСС.

В заявлении ведомства говорится, что оно "призвало британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа эсминца "Defender" для предотвращения подобных инцидентов в будущем".

В заявлении также говорится, что британский военный атташе посольства Великобритании в Москве был вызван в министерство обороны для обсуждения инцидента. Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что посол Великобритании будет вызван в министерство.

В заявлении на аккаунте британского военного корабля в Твиттере говорится, что официальные лица министерства обороны Украины и Великобритании на борту «Defender» подписали соглашение с Украиной о «расширении своих военно-морских возможностей» с помощью британского оборонного подрядчика "Babcock".

Этот шаг, вероятно, вызовет гнев Москвы, которая аннексировала Крым у Украины после военного вмешательства в регион в 2014 году. Международное сообщество выступило против этой аннексии и считает Крым территорией Украины.

Отношения между Россией и союзниками по НАТО в Черном море после аннексии оставались напряженными.

Российские военные самолеты сопровождают американские эсминцы во время регулярных операций в Черном море, а американские разведывательные самолеты проводят над ним регулярное патрулирование.

Корабль королевских ВМС "Defender" действует как часть британской ударной авианосной группы 21, которую министерство обороны Великобритании называет "крупнейшей концентрацией морской и воздушной мощи, покинувшей Великобританию". Флотилию возглавляет авианосец "Queen Elizabeth", а также военные корабли США и Голландии.

В твите из аккаунта "Defender" во вторник заявили, что он покидает украинский порт Одесса в сопровождении голландского фрегата Корабль Ее Нидерландского Величества "Evertsen".

Издание "USNI News" ("Новости Военно-морского институт США" - прим.ред.) представляет видео с российского истребителя и военного беспилотника, опубликованное прокремлевской службой новостей "Звезда", подтверждает данные Била, на которых видно, что два патрульных корабля следуют за "м", и по крайней мере два истребителя пролетают мимо эсминца.

Насколько известно "USNI News", "Defender" выполнял прямой транзит между Одессой и Грузией и был предупрежден российскими официальными лицами о стрельбах и военных самолетах, действующих вблизи военного корабля Великобритании. Корабль проходил по международно-признанному морскому маршруту к югу от Крымского полуострова, что в 12 морских милях от побережья мыса Фиолент.

Великобритания, США и ряд других стран не признают притязания России на территориальное море вокруг Крыма и по-прежнему считают его принадлежащим Украине.

Хотя Министерство обороны не уточняет характер транзита или его местонахождение, "мирный проход" военного корабля внутри любого территориального моря разрешен в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.

Правила позволяют военному кораблю проходить через территориальное море на расстоянии 12 морских миль без предупреждения, если он не выполняет военных операций, не запускает лодки или самолеты и не задерживается. В прошлом США использовали мирный проход для оспаривания требований китайского владения в Южно-Китайском море в рамках своих операций по свободе судоходства.

Этот инцидент произошел после того, как "USNI News" сообщило, что 18 июня были сфальсифицированы следы системы автоматической идентификации (AIS) "Defender" и " Evertsen" (F805), чтобы показать, что они проходили очень близко от военно-морской базы в Севастополе. Военные корабли действительно находились в порту в Одессе, что подтверждается веб-камерой, направленной на порт.

Два боевых корабля развернуты в составе ударной группы авианосцев Королевы Елизаветы Великобритании, CSG21, и работают в Черном море с 14 июня.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Путин может отрезать Украину от Черного моря: ранее то же самое он сделал с Азовом.