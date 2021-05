Королевский визит в Украину: Одесса готовится к приему важного гостя из Британии

Патрульныое судно королевского флота Британии "Trent" двигается в сторону Одессы через Босфор.

Об этом 16 мая сообщили в посольстве Британии в Турции.

Согласно предоставленным данным, на пути к Одессе, корабль сопровождала береговая охрана Турции, через пролив Босфор.

На странице корабля в Твиттере поделились кадрами того, как "Trent" проходил проливы Дарданеллы и Босфор.

Видео с места событий:

The transit through the Dardenelles and Bosporous Strait this weekend has given us some incredible sights @DefenceOps @UKStratCom @RoyalNavy https://t.co/ll9KMLoKcO pic.twitter.com/qcdiNfhpXw