Скачать
Понедельник, 17.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
"Управление как? - Никак!!!": опубликованы записи чёрных ящиков Ан-26, разбившегося под Чугуевым
"Управление как? - Никак!!!": опубликованы записи чёрных ящиков Ан-26, разбившегося под Чугуевым
Главные события недели: арест Медведчука, стрельба в Казани и отставки в Кабмине
Главные события недели: арест Медведчука, стрельба в Казани и отставки в Кабмине
Непредсказуемый биткоин: выгодный инвестиционный инструмент или афера века?
Непредсказуемый биткоин: выгодный инвестиционный инструмент или афера века?
Пандемия отступает: сегодня Великобритания сделала серьезный шаг к нормальной жизни
Пандемия отступает: сегодня Великобритания сделала серьезный шаг к нормальной жизни

Королевский визит в Украину: Одесса готовится к приему важного гостя из Британии

Королевский визит в Украину: Одесса готовится к приему важного гостя из Британии
Обновлено 09:36 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Патрульныое судно королевского флота Британии "Trent" двигается в сторону Одессы через Босфор.

Об этом 16 мая сообщили в посольстве Британии в Турции. 

Согласно предоставленным данным, на пути к Одессе, корабль сопровождала береговая охрана Турции, через пролив Босфор.

На странице корабля в Твиттере поделились кадрами того, как "Trent" проходил проливы Дарданеллы и Босфор.

Видео с места событий:

Напомним, как 16 мая, в черноморские воды вошел патрульный корабль британских ВМС "Trent". Его появление привлекло внимание российских военных.

9 мая российские корабли также сопровождали американские и украинские судна во время совместных учений.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 224

Все по теме:

Одесса, Черное море, Британия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинцы до сих пор наполняют бюджет захваченного Крыма: как это происходит
02 "Управление как? - Никак!!!": опубликованы записи чёрных ящиков Ан-26, разбившегося под Чугуевым
03 "Не разумею вашу псячу мову": преподаватель из Черноморска оскандалился заявлением об украинском языке
04 Известный украинский инфекционист рассказала, как нельзя лечить коронавирус
05 Нужно выскочить из "минской колеи": Зеленскому озвучили "домашнее задание" накануне встречи с Байденом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В США сошел с рельсов поезд с опасным веществом: на месте ЧП разгорелся пожар - подробности и видео
В США сошел с рельсов поезд с опасным веществом: на месте ЧП разгорелся пожар - подробности и видео
Чтобы попасть в Украину - нужно будет заплатить: в Беларуси ввели новое правило для автомобилей
Чтобы попасть в Украину - нужно будет заплатить: в Беларуси ввели новое правило для автомобилей
Израиль вновь ударил по Сектору Газа: число погибших почти приблизилось к 200
Израиль вновь ударил по Сектору Газа: число погибших почти приблизилось к 200
&quot;Мисс Вселенная-2020&quot;: названо имя победительницы конкурса красоты (фото, видео)
"Мисс Вселенная-2020": названо имя победительницы конкурса красоты (фото, видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь