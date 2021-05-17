Королевский визит в Украину: Одесса готовится к приему важного гостя из Британии

Патрульныое судно королевского флота Британии "Trent" двигается в сторону Одессы через Босфор.
Об этом 16 мая сообщили в посольстве Британии в Турции.
Согласно предоставленным данным, на пути к Одессе, корабль сопровождала береговая охрана Турции, через пролив Босфор.
На странице корабля в Твиттере поделились кадрами того, как "Trent" проходил проливы Дарданеллы и Босфор.
Видео с места событий:
The transit through the Dardenelles and Bosporous Strait this weekend has given us some incredible sights @DefenceOps @UKStratCom @RoyalNavy https://t.co/ll9KMLoKcO pic.twitter.com/qcdiNfhpXw— HMS Trent (@HMSTrent) May 16, 2021
Напомним, как 16 мая, в черноморские воды вошел патрульный корабль британских ВМС "Trent". Его появление привлекло внимание российских военных.
9 мая российские корабли также сопровождали американские и украинские судна во время совместных учений.