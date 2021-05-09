Российские корабли отличились "наглыми выходками" на учениях Украины и США в Черном море

Корабли РФ отслеживали и сопровождали судна Украины и США во время совместных учений.

Об этом 9 мая сообщили в ГПСУ.

8 мая корабль Береговой охраны США "Hamilton" прибыл в воды Украины.

Американские партнеры прибыли с визитом, во время которого планировалось совершить совместные тренинги по обмену опытом, а также деловую встречу представителей морской охраны.

Согласно плану учения США и Украины включали в себя элементы маневров, в том числе с отражением нападения.

А тем временем действия отслеживали корабли РФ, которые были неподалеку. Двое пограничных корабля, проекта "Охотник", а также один ЧФ РФ сообщали вымышленные координаты закрытых районов и требовали уйти из них, также они совершали опасные маневры и пытались уменьшить зону маневров для кораблей Украины и США. В то же время на попытки связаться они не отвечали.

Фото с учений:

Напомним, что 27 апреля катер Береговой охраны США Hamilton направился в Черное море.

В тот же день в Черное море экстренно отправился ракетный крейсер РФ "Москва".