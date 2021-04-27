Скачать
Вторник, 27.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Вслед за США: Россия отправила в Черное море крейсер и грозит стрельбой по "противнику"
Вслед за США: Россия отправила в Черное море крейсер и грозит стрельбой по "противнику"
Ветеран АТО переполошил росСМИ заявлением об украинских ракетах
Ветеран АТО переполошил росСМИ заявлением об украинских ракетах
Давал брату шанс, но он не исправился: задержанный за убийство своей семьи подросток шокировал признанием
Давал брату шанс, но он не исправился: задержанный за убийство своей семьи подросток шокировал признанием
Подробности падения ребенка из окна в Запорожье: кто и как допустил трагедию в детском саду
Подробности падения ребенка из окна в Запорожье: кто и как допустил трагедию в детском саду

Вслед за США: Россия отправила в Черное море крейсер и грозит стрельбой по "противнику"

Вслед за США: Россия отправила в Черное море крейсер и грозит стрельбой по "противнику"
18:20 Сегодня Телеграф

На стрельбы в Черное море экстренно отправился российский ракетный крейсер "Москва". Судно вышло в море сразу после того, как США направили туда свой  патрульный корабль.

Согласно сообщению пресс-службы Черноморского флота, их экипаж будет осуществлять комплекс корабельных боевых учений и совместных маневров с кораблями и вертолетами. Также российские войска будут стрелять по условному противнику из главного ракетного комплекса крейсера.

Ранее мы писали, что два больших десантных корабля Северного флота ВМС РФ останутся в Черном море даже после завершения учений возле берегов оккупированного Крыма.

Напомним, ветеран АТО и депутат Верховной Рады Роман Костенко переполошил российские СМИ заявлением про украинские ракеты. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 627

Все по теме:

США, Россия, Учения, Черное море.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине подешевел газ для населения: какими будут цены на ближайший год (инфографика)
02 Новый провал: Верховный суд принял решение по отмене санкций против каналов Медведчука
03 "Мы бы не вывезли такую войну": российский пропагандист признался, почему РФ не пошла на полномасштабное вторжение в Украину в 2014 году
04 Зеленскому опасно встречаться с Путиным тет-а-тет: озвучены угрозы
05 Ребенок выпал из окна: в сети сообщили о ЧП в детсаду Запорожья (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
США все же решились войти в Черное море (фото)
США все же решились войти в Черное море (фото)
Украина понесла очередные потери на Донбассе: на неизвестном устройстве подорвался военный автомобиль
Украина понесла очередные потери на Донбассе: на неизвестном устройстве подорвался военный автомобиль
&quot;Избивали на глазах у детей&quot;: жена мариупольца рассказала, за что ее муж разгромил АТБ топором (видео)
"Избивали на глазах у детей": жена мариупольца рассказала, за что ее муж разгромил АТБ топором (видео)
В Киеве нашли рабочий способ борьбы со стихийными свалками (фото)
В Киеве нашли рабочий способ борьбы со стихийными свалками (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь