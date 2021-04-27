Вслед за США: Россия отправила в Черное море крейсер и грозит стрельбой по "противнику"

На стрельбы в Черное море экстренно отправился российский ракетный крейсер "Москва". Судно вышло в море сразу после того, как США направили туда свой патрульный корабль.

Согласно сообщению пресс-службы Черноморского флота, их экипаж будет осуществлять комплекс корабельных боевых учений и совместных маневров с кораблями и вертолетами. Также российские войска будут стрелять по условному противнику из главного ракетного комплекса крейсера.

Ранее мы писали, что два больших десантных корабля Северного флота ВМС РФ останутся в Черном море даже после завершения учений возле берегов оккупированного Крыма.

Напомним, ветеран АТО и депутат Верховной Рады Роман Костенко переполошил российские СМИ заявлением про украинские ракеты.