США все же решились войти в Черное море (фото)

Американский флот опять направляется в Черное море. На этот раз вроде как уже точно.

Об этом сообщает twitter пресс-служба Шестого флота США.

"Патрульный катер Береговой охраны США Hamilton направляется в северном направлении для прохода в Черное море после работы с эсминцем ВМС США USS Roosevelt в Эгейском море", - отмечают в ведомстве.

Они также добавили, что представитель американского флота будет осуществлять сотрудничество со странами-союзниками США по НАТО и другими партнерами Вашингтона в регионе. Вероятно, речь идет именно об Украине.

До этого американцы уже направляли свои корабли в Черное море. Тогда, здесь разместили 4 ракетных корабля НАТО: один крейсер, 2 фрегата и один эсминец. Это был первый подобных заход, начиная с 2017 года.

В апреле Вашингтон снова направил два своих эсминца в акваторию Черного моря, что вызвало ожидаемое недовольство Кремля. Однако, в последний момент, это решение было отменено. По одной из версий, причиной стал телефонный разговор Джо Байдена и Владимира Путина.