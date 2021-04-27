США все же решились войти в Черное море (фото)

Американский флот опять направляется в Черное море. На этот раз вроде как уже точно.
Об этом сообщает twitter пресс-служба Шестого флота США.
"Патрульный катер Береговой охраны США Hamilton направляется в северном направлении для прохода в Черное море после работы с эсминцем ВМС США USS Roosevelt в Эгейском море", - отмечают в ведомстве.
Они также добавили, что представитель американского флота будет осуществлять сотрудничество со странами-союзниками США по НАТО и другими партнерами Вашингтона в регионе. Вероятно, речь идет именно об Украине.
“These joint operations improve our #maritimesecurity capabilities & enhance our readiness to conduct crucial peacetime missions.”
- @USCG Capt. Cronin, Hamilton’s CO.#AdvantageatSea #NationalDefenseStrategy #Triservice #StrongerTogether pic.twitter.com/tusdEMGIOo
— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) April 27, 2021
До этого американцы уже направляли свои корабли в Черное море. Тогда, здесь разместили 4 ракетных корабля НАТО: один крейсер, 2 фрегата и один эсминец. Это был первый подобных заход, начиная с 2017 года.
В апреле Вашингтон снова направил два своих эсминца в акваторию Черного моря, что вызвало ожидаемое недовольство Кремля. Однако, в последний момент, это решение было отменено. По одной из версий, причиной стал телефонный разговор Джо Байдена и Владимира Путина.