США все же решились войти в Черное море (фото)

Американский флот опять направляется в Черное море. На этот раз вроде как уже точно.

Об этом сообщает twitter пресс-служба Шестого флота США.

"Патрульный катер Береговой охраны США Hamilton направляется в северном направлении для прохода в Черное море после работы с эсминцем ВМС США USS Roosevelt в Эгейском море", - отмечают в ведомстве.

Они также добавили, что представитель американского флота будет осуществлять сотрудничество со странами-союзниками США по НАТО и другими партнерами Вашингтона в регионе. Вероятно, речь идет именно об Украине.

“These joint operations improve our #maritimesecurity capabilities & enhance our readiness to conduct crucial peacetime missions.”

