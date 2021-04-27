Ветеран АТО переполошил росСМИ заявлением об украинских ракетах

Ветеран АТО и депутат Верховной Рады Роман Костенко переполошил российские СМИ заявлением про украинские ракеты.

Так, нардеп выразил свое мнение насчет того, что Украине необходимы рычаги противодействия по отношению к РФ, которая имеет ядерное оружие. Дескать, поэтому нам нужны ракеты дальностью до тысячи километров, которые должны "стоять на вооружении и превентивно угрожать Москве".

И хоть это была всего лишь мысль народного депутата, она молниеносно попала в российские СМИ под углом того, что Украина "намерена нацелить ракеты на российские АЭС".

Отметим, что 37-летний Костенко является полковником СБУ и одним из "киборгов" АТО. В Раду прошел от партии “Голос”, а сегодня является парламентским секретарем по вопросам нацбезопасности.

Напомним, сегодня, 27 апреля, президент Украины Владимир Зеленский, пребывая на админгранице с Крымом в рамках рабочей поездки, заявил о том, что более быстрому завершению войны на Донбассе может способствовать привлечение к переговорам других государств.