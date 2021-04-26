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Отведение путинских войск: Россия "забыла" десантные корабли в Черном море

Отведение путинских войск: Россия "забыла" десантные корабли в Черном море
Обновлено 22:29 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Два больших десантных корабля Северного флота ВМС РФ останутся в Черном море даже после завершения учений возле берегов оккупированного Крыма

Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на заявление пресс-службы Северного флота России.

Речь идет о больших десантных кораблях (БДК) "Александр Отраковский" и "Кондопога". 

"Большие десантные корабли Северного флота продолжают действовать в акватории Черного моря в соответствии с планами дальнего похода", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что на предыдущей неделе эти два судна отрабатывали учебные задачи в кооперации с войсками Южного округа. 

На сайте Минобороны РФ комментариев по поводу этой информации нет. 

Как сообщалось ранее, российский президент Владимир Путин подписал указ о призыве резервистов на военные сборы.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Россия, Черное море.
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