Россия начала отводить войска из оккупированного Крыма: у Шойгу показали видео

Россия отозвала военных, которые находились на учениях в Крыму. Теперь они вернутся на базы. Весь процесс отвода пройдет в течение 10 дней.

Об этом 23 апреля сообщили в российском Минобороны.

Согласно предоставленным данным, солдаты Южного военного округа и ВДВ начали передвижение к местам постоянной дислокации. Подразделения собираются на ЖД станциях и аэродромах для отправки людей и техники. Тем временем, десантные корабли уже наполнились подразделениями морпехов.

По данным Минобороны РФ группы ВДВ уже начали переброску из Крыма на самолетах, военно-транспортной авиации и ЖД транспорте.

Также полуостров покинут войска химзащиты ЮВО. Тем временем, ЖД транспорт уже загружен техникой и вооружением бригады управления ЮВО.

Видео с места событий:

Примечательно, что данное видео и информация может оказаться фейковой или частично правдивой.

Напомним, что 22 апреля российского главу Минобороны Сергея Шойгу поймали на хитрости с его приказом о возврате военных.