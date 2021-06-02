Иран потерял крупнейший военный корабль в Оманском заливе: подробности ЧП

Самый большой корабль иранского военно-морского флота загорелся и затонул в среду, 2 июня, в Оманском заливе при невыясненных обстоятельствах.

Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на иранские информационные агентства "Фарс" и "Тасним".

Пожар на вспомогательном судне "Харг" начался около 2:25 утра среды. Пожарные попытались локализовать возгорание, однако безуспешно. По информации "Фарс"судно затонуло недалеко от иранского порта Джаск, примерно в 1270 км (790 миль) к юго-востоку от Тегерана в Оманском заливе, недалеко от Ормузского пролива - узкого устья Персидского залива.

"В иранских социальных сетях были распространены фотографии моряков в спасательных жилетах, эвакуированных с судна, когда за ними горел пожар. Государственное телевидение и полуофициальные информационные агентства назвали Харг "учебным кораблем", - говорится в заметке.

AP пишет, что официальные лица Ирана не назвали причин для пожара на борту "Харга". "Однако это произошло после серии загадочных взрывов, начавшихся в 2019 году, направленных на корабли в Оманском заливе. Позже ВМС США обвинили Иран в том, что он нацелился на корабли с помощью подводных мин, взрывчатых веществ с таймером, обычно прикрепляемых водолазами к корпусу судна. Иран отрицает нацеливание на суда, хотя кадры ВМС США показывают, что члены Стражей исламской революции убирают с судна одну неразорвавшуюся мину", - говорится в заметке.

"Харг" был одним из немногих судов иранского военно-морского флота, способных обеспечить пополнение запасов для других кораблей в море. Он также мог брать на борт тяжелые грузы и служить стартовой площадкой для вертолетов. Корабль, построенный в Великобритании и спущенный на воду в 1977 году, вошел в состав иранского флота в 1984 году.