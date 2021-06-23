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В России заметно разнервничались из-за рекордных учений Sea Breeze-2021

В России заметно разнервничались из-за рекордных учений Sea Breeze-2021
11:27 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Посольство РФ в США призвало НАТО и Америку отказаться от учений SeaBreeze в Черном море.

Об этом 23 июня сообщили в Твиттере посольства.

По словам российского представительства, агрессивный характер учений не соответствуют задачам безопасности в Черном море. Также повышаются риски различных инцидентов.

В то же время РФ призвали страны отказаться от учений в Черном море.

Также было отмечено, что все проблемы в Черном море смогут решить и без "навязывания" помощи извне.

Напомним, что в ежегодных воинских учениях "Sea Breeze", которые традиционно проводятся при участии Украины, США и стран НАТО в Черном море, примут участие рекордное количество стран.

Ранее в средине мая патрульное судно королевского флота Британии "Trent" прибыло в Одессу через Босфор.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 156

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НАТО, Россия, Черное море, Sea Breeze.
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