В России заметно разнервничались из-за рекордных учений Sea Breeze-2021

Посольство РФ в США призвало НАТО и Америку отказаться от учений SeaBreeze в Черном море.

Об этом 23 июня сообщили в Твиттере посольства.

По словам российского представительства, агрессивный характер учений не соответствуют задачам безопасности в Черном море. Также повышаются риски различных инцидентов.

Масштабность и явно агрессивный характер учений #SeaBreeze никак не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе. Повышают риски непреднамеренных инцидентов. Поощряют милитаристские настроения в Киеве. pic.twitter.com/v9sBPIbGE9 — Пос-во России в США (@RussiaInUSA) June 23, 2021

В то же время РФ призвали страны отказаться от учений в Черном море.

Также было отмечено, что все проблемы в Черном море смогут решить и без "навязывания" помощи извне.

Все возникающие проблемы в этом регионе могут решить причерноморские государства без "навязывания" помощи извне. — Пос-во России в США (@RussiaInUSA) June 23, 2021

Напомним, что в ежегодных воинских учениях "Sea Breeze", которые традиционно проводятся при участии Украины, США и стран НАТО в Черном море, примут участие рекордное количество стран.

Ранее в средине мая патрульное судно королевского флота Британии "Trent" прибыло в Одессу через Босфор.