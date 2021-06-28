Sea Breeze 2021: в чем важность учений в Черном море и как на них отреагирует Путин

В понедельник, 28 июня, в регионе Черного моря начинаются учения Sea Breeze 2021 и морское патрулирование, организуемое Военно-морскими силами (ВМС) Украины и шестым оперативным флотом ВМС США. Важность данных учений и вероятность провокаций со стороны РФ оценил для "Телеграфа" директор Украинского института морского права и безопасности, юрист-международник Богдан Устименко.

"Важность этих учений огромна не только для Украины, но и для остальных прибрежных стран Черного моря. Потому что РФ всё дальше распространяет свою морскую ползучую оккупацию. Большую часть украинского моря россияне оккупировали, как и большую часть грузинского моря. Так что проведение данных учений имеет колоссальное значение, в том числе для обеспечения свободы судоходства. Кроме того, это важный политический шаг – чтобы показать россиянам, что они не являются хозяевами в Черном море", – подчеркивает Богдан Устименко.

По его мнению, возможности провокаций со стороны РФ достаточно высоки. Потому что подобного рода учения и другая законная активность Украины и ее партнеров не нравятся Кремлю.

"Свежий пример – ситуация с британским эсминцем HMS Defender. Напомню, что 23 июня 2021 года около мыса Фиолент у Крыма оккупанты завили, что "открыли предупредительный огонь и сбросили бомбы" по курсу HMS Defender. Кремль утверждает, что тот "нарушил границу РФ". Жаль, что касательно данного инцидента до сих пор не проведено экстренное заседание Совбеза ООН. Как мы можем видеть из тех фрагментов видео, которое опубликованы, россияне покушались на осуществление акта агрессии против британского корабля. Сами британцы признали, что россиянами передавались враждебные сообщения. При этом вооруженные силы могут быть применены против другого государства или его кораблей, воздушных судов только в случае самообороны (коллективной или индивидуальной) как устанавливает ст. 51 Устава ООН. Все остальные случаи применения оружия или даже угрозы его применения являются незаконными. К сожалению, данный инцидент надлежащей оценки со стороны Совбеза ООН не получил. И это может подтолкнуть РФ к дальнейшим агрессивным действиям, направленным уже не только против Украины, но и против наших стран-партнеров", – предупреждает Богдан Устименко.

Он подчеркивает, что мерой правового противодействия российскому беспределу можно рассматривать обращения Генассамблеи ООН в Международный суд ООН. Чтобы этот суд оценил незаконные действия РФ в Черном и Азовском морях с точки зрения международного права.

"Это может иметь серьезное политическое и дипломатическое значение. Пока же можно прогнозировать, что РФ не остановиться на тех провокациях, которые уже были сделаны", – отмечает Богдан Устименко.

Напомним, 23 июня Минобороны РФ заявило, что российские военные открыли огонь на пути следования британского эсминца Defender у мыса Фиолент на юго-западном побережье Крыма.

Великобритания заявила, что такого инцидента не было, а эсминец королевских ВМС осуществлял "мирный проход водами Украины".

В воскресенье, 27 июня, стало известно, что возле автобусной остановки в графстве Кент на юго-востоке Англии найдена папка с секретными документами, в которых говорится о проходе британского эсминца HMS Defender вблизи берегов оккупированного Крыма и не только.