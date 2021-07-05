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Украина вновь несет потери на Донбассе: один воин погиб, трое ранены

Украина вновь несет потери на Донбассе: один воин погиб, трое ранены

Украина вновь несет потери на Донбассе: один воин погиб, трое ранены
20:29 Сегодня Телеграф

В понедельник, 5 июля, в результате нарушения вооруженными формированиями Российской Федерации режима прекращения огня на Донбассе и обстрела позиций Вооруженных сил Украины, один украинский воин погиб, ещё трое получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС) на своей странице в соцсети Facebook.

Согласно информации, ЧП произошло в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".

Украинских военных сразу же эвакуировали с места происшествия и  оказали им медицинскую помощь. 

На месте обстрела работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомлены представители ОБСЕ.

Как сообщалось, 4 июня в районе ООС на Донбасе погиб военный медик, капитан Юрий Письменный.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

Война, ВСУ, Потери, Ранения, Погибший, ООС.
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