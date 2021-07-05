Украина вновь несет потери на Донбассе: один воин погиб, трое ранены

В понедельник, 5 июля, в результате нарушения вооруженными формированиями Российской Федерации режима прекращения огня на Донбассе и обстрела позиций Вооруженных сил Украины, один украинский воин погиб, ещё трое получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС) на своей странице в соцсети Facebook.

Согласно информации, ЧП произошло в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".

Украинских военных сразу же эвакуировали с места происшествия и оказали им медицинскую помощь.

На месте обстрела работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомлены представители ОБСЕ.

Как сообщалось, 4 июня в районе ООС на Донбасе погиб военный медик, капитан Юрий Письменный.