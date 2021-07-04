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Стало відомо ім'я героя-медика, який загинув у неділю на Донбасі від обстрілу бойовиків (фото)

Стало відомо ім'я героя-медика, який загинув у неділю на Донбасі від обстрілу бойовиків (фото)
Оновлено 23:38 Сьогодні Телеграф Facebook

Через обстріли російських окупаційних військ на Донбасі в неділю, 4 липня, загинув начальник медичного пункту механізованого батальйону 93 бригади Холодний Яр капітан Юрій Васильович Письменний, відомий по позивному "Феофан".

Про це повідомляє в неділю ввечері прес-служба 93 бригади на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Юрій Васильович Письменний

"Це сталося серед біла дня. Окупанти відкрили вогонь, і уламки від ворожого снаряду поранили медика. Травми виявилися несумісні з життям. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям, колегам і побратимам та розділяємо з ними біль від утрати Юрія", - йдеться в повідомленні.

Юрій Письменний народився 4 березня 1962 року. Мешкав у Дніпрі, мав вищу медичну освіту – у 1987 році закінчив Дніпропетровський медичний інститут.

У 2016 році пішов на війну медиком-волонтером – служив у Першому добровольчому мобільному шпиталі ім. Пирогова.

Юрій Васильович Письменний

Наприкінці 2018 року призивався до лав Збройних сил України. Очолив медичний пункт батальйону. Буквально тиждень тому отримав чергове військове звання "капітан".

"Він запам’ятався професіоналізмом, добродушністю, готовністю завжди іти вперед, ніколи не відступати. Він врятував життя десяткам бійців. Усі, хто з 18-го року був поранений у батальйоні, проходили через його руки", - цитує пресс-служба начальника медичної служби бригади АнатоліяЧуйкіна.

Юрій Васильович Письменний

"Коли я призвалася, і мене відвезли до "Феофана", перші його слова до мене були такі: "Ми усіх спасти не зможемо. У медика має бути міцний характер, щоб із цим змиритися", - каже бойовий медик Валерія, яка служила під керівництвом Юрія. - Він завжди підтримував, допомагав, вчив, вимагав обережності в роботі, особливо на евакуаціях. Всі медики, які працюють в окопах, знали, що у них є надійний тил у якості начмеда. Що він зробить все можливе. До того ж "Феофан" завжди сам виїджав до поранених. Він переймався за них й тоді, коли поранені потрапляли до шпиталю: продзвонював, намагався вирішити проблемні питання. Його всі називали батьком. Я його навіть начальником не можу назвати – батько і все: і підтримає, і посварить, і навчить. Йому можна було подзвонити у будь-який час по будь-якому питанню. До нього будь-який солдат міг підійти, він усім допомагав. Батальйон осиротів. Ми всі шоковані".

Юрій Васильович Письменний

У Юрія Письменного залишилася дружина Тетяна, а також дорослий син Георгій.

Як повідомлялося, інформація про загибель військовослужбовця ЗСУ на Донбасі в результаті ворожого обстрілу була оприлюднена в вечірньому зведенні ООС 4 липня.

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Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко Редактор стрічки новин
Перегляди: 19

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Медик, Донбас, ЗСУ, ООС, Загибель, Юрій Письменний.
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