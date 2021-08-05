Включайте голову: Зеленский призвал "с мозгами" оценивать выдачу паспортов РФ на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский призвал с пониманием относится к жителям Донбасса, которым приходится брать российские паспорта.

Об этом он высказался в интервью на канале "Дом", которое вышло вечером 5 августа, сообщает "Телеграф".

Отмечается, что в ходе разговора ведущий упомянул об украинцах, которые делают весьма радикальные заявления о жителях Донбасса, принявших российское гражданство.

"Я считаю, что нужно очень трезво, с мудростью, и самое главное с мозгами, - если они есть у людей, которые к чему-то очень радикально всегда призывают, - желательно с мозгами, включая голову, оценивать ситуацию, в которой может находиться человек", - сказал президент.

Он выразил уважение тем, кто не стал менять украинский паспорт, но также привел пример, что некоторые могут оформлять паспорта России или непризнанных "республик", чтобы просто выжить, - например, если у кого-то там лежачие родственники, которых нельзя бросить.

Так, не зная всех обстоятельств каждого человека, и не пройдя самостоятельно через все испытания оккупации, - нельзя делать однозначные выводы, считает Зеленский.

В то же время, по его словам, легко сделать выводы о России в этой ситуации, поскольку выдача паспортов РФ украинцам даст ей в будущем еще больше оснований присвоить территории и направлять военных на Донбасс.

Как сообщал "Телеграф", только на май 2021 года на Донбассе выдали более полумиллиона российских паспортов.