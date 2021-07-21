Украина будет вынуждена срочно освобождать Донбасс: Грымчак указал на важную причину

Выдача российских паспортов жителям Донбасса может привести к поглощению этой территории РФ. Об этом в среду, 21 июля, в эфире Oboz TV рассказал экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак.

Грымчак прокомментировал решение России о том, что жители оккупированного Донбасса смогут принять участие в голосовании на выборах в Госдуму РФ. По его мнению, в данный момент речь идет о поглощении этой территории Российской Федерацией, и именно с этой целью ранее местным жителям начали массово выдавать паспорта РФ.

Он считает, что российская сторона может готовиться к интеграции Донбасса в состав РФ. Также он отметил, что из-за происходящего Украине в ближайшей перспективе придется освобождать оккупированные территории Донбасса, для этого есть два варианта – дипломатическим путем, путем переговоров, или же сугубо военным путем.

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