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Украина будет вынуждена срочно освобождать Донбасс: Грымчак указал на важную причину

Украина будет вынуждена срочно освобождать Донбасс: Грымчак указал на важную причину
12:01 Сегодня Телеграф

Выдача российских паспортов жителям Донбасса может привести к поглощению этой территории РФ. Об этом в среду, 21 июля, в эфире Oboz TV рассказал экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак.

Грымчак прокомментировал решение России о том, что жители оккупированного Донбасса смогут принять участие в голосовании на выборах в Госдуму РФ. По его мнению, в данный момент речь идет о поглощении этой территории Российской Федерацией, и именно с этой целью ранее местным жителям начали массово выдавать паспорта РФ. 

Он считает, что российская сторона может готовиться к интеграции Донбасса в состав РФ. Также он отметил, что из-за происходящего Украине в ближайшей перспективе придется освобождать оккупированные территории Донбасса, для этого есть два варианта – дипломатическим путем, путем переговоров, или же сугубо военным путем.

Ранее мы писали о том, что секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ВСУ может освободить оккупированный Донбасс, однако у данного решения слишком высокая цена - жизни десятков тысяч людей

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Наталья Магдык
Автор: Наталья Магдык
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Все по теме:

Донецк, Луганск, Паспорт, Война на Донбассе, паспорт России.
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