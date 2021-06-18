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"Можем взять Горловку и Донецк": Данилов рассказал об освобождении Донбасса

"Можем взять Горловку и Донецк": Данилов рассказал об освобождении Донбасса
Обновлено 11:29 Сегодня Телеграф

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ВСУ может освободить оккупированный Донбасс, однако у данного решения слишком высокая цена - жизни десятков тысяч людей.

Об этом чиновник рассказал в прямом эфире шоу  "Право на владу".

Данилов заявил, что украинская армия готова защитить нас на 100% и призвал народ не порочить ВСУ. По его словам, военные готовы прямо сейчас освободить захваченный боевиками Донбасс, но не любой ценой.

"Можем ли мы взять (оккупированные города - ред.)? Да, можем. Может быть и Горловку, и Донецк мы можем взять. Но нужно понимать, что за этим стоят люди. Кто пойдет на то, что могут погибнуть десятки тысяч человек. Кто за это будет нести ответственность?", - говорит Данилов.

Напомним, ранее секретарь СНБО заявлял, что в случае, если РФ введет свои войска в Беларусь, для Украины это станет вызовом, особенно с учетом ситуации на востоке страны и в оккупированном Крыму.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Все по теме:

Донецк, Донбасс, Освобождение, СНБО, Горловка, Алексей Данилов.
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