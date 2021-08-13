40 друзей Украины: в Киеве на "Крымской платформе" подпишут открытую декларацию

Саммит "Крымской платформы" активно поддерживают на международной политической арене. После того как польский президент Анджей Дуда подтвердил свое участие в саммите, количество участников достигло 40.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге.

Среди сорока участников как государства, так и международные организации. На саммите 23 августа в Киеве планируют подписать Крымскую декларацию. Она будет открыта для тех государств, которые пожелают присоединиться к ней позднее.

По словам Кулебы, "Крымская платформа" исправит ошибку первых лет войны с российским агрессором, когда не был создан механизм деоккупации.

Ранее "Телеграф" писал, что "Крымскую платформу" откроет Джамала с песней "1944". На предстоящий саммит отреагировали российские чиновники и псевдоуправленцы оккупированного полуострова. Так, Сергей Лавров назвал "Крымскую платформу" шабашем, а Георгий Мурадов пригрозил последствиями.