Крымская платформа усиливает состав гостей - президент Польши подтвердил участие в саммите

В саммите "Крымская платформа", который состоится 23 августа в Киеве, подтвердил участие президент Польши Анджей Дуда. Таким образом международная поддержка Украины подкрепилась еще одной страной.

Об этом в пятницу, 13 августа, сообщили на Официальном сайте президента Республики Польша.

Сообщается, что 23-24 августа 2021 года Анджей Дуда приедет в Киев на саммит "Крымской платформы" и празднование Дня Независимости Украины.

Крымская платформа - инициированный украинской властью международный координационный механизм для возвращения вопроса Крыма в информационную повестку дня, защиты прав человека и содействия деоккупации полуострова.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Крымская платформа" не дает покоя властям РФ и оккупантам Крыма. Так, глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров назвал саммит "шабашем". А оккупационные власти Крыма пригрозили участникам ограничительными мерами.