"Крымская платформа" не дает РФ покоя: Лавров назвал ее "шабашем"

Саммит "Крымской платформы", который состоится 23 августа в Украине, не дает покоя российским политикам. Так, глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров назвал его "шабашем".

Об этом он заявил во время выступления в оккупированном Крыму в четверг, 12 августа, передает ТАСС.

"Вот через неделю состоится очередной шабаш — "Крымская платформа", на которой Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти", - заявил российский министр.

Кроме того, Лавров в очередной раз обвинил Запад в "позорной позиции" и в упреках России за "якобы аннексию полуострова".

Отметим, что это далеко не первый выпад РФ в сторону "Крымской платформы". Ранее оккупанты Крыма пригрозили "болезненными последствиями" участникам саммита.

Как сообщал "Телеграф", стало известно, сколько президентов приедут на саммит "Крымской платформы".