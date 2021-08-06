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Международная поддержка растет: стало известно, сколько президентов приедут на саммит "Крымской платформы"

Международная поддержка растет: стало известно, сколько президентов приедут на саммит "Крымской платформы"
14:06 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

На первом саммите "Крымской платформы", который состоится в Украине 23 августа, будет 33 страны-участницы, то есть еще один президент подтвердил свой визит.

Об этом в пятницу, 6 августа, сообщает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

 

Политик пока что не говорит, президент какай именно страны добавился к числу участников саммита, но он с радостью заявляет, что международная поддержка Украины продолжает расти.

"На саммит Крымской платформы мы ожидаем более трех десятков делегаций во главе с президентами, премьер-министрами, руководителями парламентов, министрами иностранных дел, руководителями международных организаций ", - рассказал Кулеба в комментарии для "ТСН".

В Украине планируют, что представители стран-участниц подпишут совместную декларацию о намерениях насчет Крыма.

Среди желающих поддержать Украину на саммите "Крымской платформы" есть США, Великобритания, Польша, Турция, Франция, Германия, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея, страны Балтии и другие страны.

"Мы не хотим делать прогнозов, но уже сегодня это больше 30 стран. И мы думаем, что до четырех десятков стран у нас будут представлены на разных уровнях во время саммита Крымской платформы", - заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

По ее словам, есть еще до 10 стран, от которых Украина ждет официального подтверждения об участии.

Джапарова говорит, что саммит "Крымской платформы" будет происходить в конгрессно-выставочном центре "Парковый".

"Он будет состоять из двух частей: официальной и части форума. Первую часть откроет Джамала, которая споет "1944". Мы очень хотим не просто формально подойти к саммиту, чтобы мы просто слушали официальные речи, а для того, чтобы было определенное культурно-художественное сопровождение", - пояснила она.

Ранее "Телеграф" сообщал, что первые лица США проигнорируют Крымскую платформу, из Вашингтона приедет лишь член правительства.

Также мы писали, что не так с Крымской платформой и ждет ли ее провал.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Саммит, Россия, Крым, Дмитрий Кулеба, Крымская платформа.
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