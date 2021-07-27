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Без Байдена и с сопротивлением РФ: что не так с Крымской платформой и ждет ли ее провал

Без Байдена и с сопротивлением РФ: что не так с Крымской платформой и ждет ли ее провал
Обновлено 17:18 Сегодня Телеграф

Менее чем за месяц до саммита Крымской платформы, намеченного на 23 августа, стало известно, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис не смогут его посетить. Появились данные, что Штаты будут представлены в лице министра транспорта Питера Буттиджеджа.

При этом на данный момент нет ни точного списка участников мероприятия, ни программы. Можно ли говорить о провале этой идеи? Что не так с Крымской платформой? Свои мнением с "Телеграфом" поделился нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко.

"На мой взгляд, нет никаких оснований говорить о провале идеи Крымской платформы. Более того, эта инициатива на момент ее появления в 2020-м году, фактически на седьмом году войны, стала первой системной инициативой по возвращению Крыма. До этого были только ритуальные заявления "под елочку" и на День Независимости. Крымская платформа возвращает в мировую повестку вопрос деоккупации полуострова, незаконно захваченного Россией военной силой. И уже только поэтому она является позитивным шагом", – считает Андрей Сенченко.

Комментируя то, что форум не посетят ни президент, ни вице-президент США, он подчеркнул, что наивно было рассчитывать на визит президента Байдена.

"США – огромная страна со своими проблемами и задачами, которые у американской администрации в любом случае стоят на первом месте. Что касается вице-президента США, то Камала Харрис больше сосредоточена на вопросах внутренней политики. Важно, что будет представительство на уровне члена правительства, – отмечает Андрей Сенченко. – В остальном – посмотрим, у кого из лидеров других стран хватит духу сопротивляться давлению со стороны России, которая подкупом и угрозами старается отвратить как можно больше государств от Крымской платформы. Уверен, что балтийские государства, Польша, пострадавшие от агрессивных действий Кремля Молдова и Грузия обязательно примут участие. Как и многие другие. Уровень представительства может быть разным. Но, подчеркиваю, сама по себе Крымская платформа – шаг важный, позитивный, а главное - практический".

Среди недостатков Крымской платформы эксперт называет то, что власть не реагирует на множество предложений касательно подготовки форума от тех, кто реально "в теме".

Андрей Сенченко поясняет: "Есть опасения, что Крымская платформа может стать бюрократическим проектом власти. Без соответствующего "жизненного" наполнения. Сегодня во власти нет людей, глубоко знающих Крым и живущих идеей его возвращения. Потому важен диалог с теми, кто это знает. Наш МИД активно развивает внешний вектор, подтягивает к проекту правительства, парламенты различных государств. Но, увы, очень фрагментировано развивается в этом смысле внутренний вектор".

К подготовке и участию в Крымской платформе нужно активно привлекать вынужденно покинувших оккупированный полуостров политиков, журналистов, общественных деятелей, уверен эксперт. Речь о людях, которые лучше, чем на Банковой, понимают, чем живет Крым, поддерживают связи с ним.

"Этой важной составляющей, к сожалению, нет, – говорит Андрей Сенченко. – И последнее: медийное продвижение "провала" Крымской платформы – это такая же операция российских спецслужб, как и попытки срыва её проведения".

Ранее "Телеграф" побеседовал о Крымской платформе с лидером крымскотатарского национального движения, главой Меджлиса крымскотатарского народа (с 1991 по 2013 годы), народным депутатом III-IX созывов Верховной Рады Украины Мустафой Джемилевым.

Также мы писали о том, что в Офисе президента Украины планируют, что все участники саммита впоследствии будут оказывать разного рода поддержку – от финансовой до информационной.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Крым, Джо Байден, Андрей Сенченко, агрессия РФ, Крымская платформа.
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